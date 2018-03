Cronaca



L'Amore non conta i cromosomi onlus celebra la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down

sabato, 17 marzo 2018, 16:55

L'associazione "L'Amore non conta i cromosomi onlus" organizza una festa, a ingresso gratuito, che si terrà domenica 18 marzo alle ore 15 presso il centro parrocchiale le Vele a San Donato per passare un pomeriggio di sensibilizzazione in vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down.

Ci sarà l'animazione per i più piccoli con merenda commissionata al catering di Hippo, una esibizione dei Musici e Sbandieratori di Gallicano, una dimostrazione di baskin con il Galaxy Baskin. Tutte attività abitualmente svolte da alcuni dei ragazzi dell'associazione.

Il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down (ufficialmente celebrato in tutti i paesi del mondo a partire dal 2006) che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011. L'Onu ha invitato gli stati membri, a partire dal 2012, a osservare questa giornata per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica globale sulla sindrome di Down.

Per info: amorenoncontaicromosomi@gmail.com, tel. 349/6438137, pagina Facebook https://www.facebook.com/Lamore-non-conta-i-cromosomi-onlus-177537075915562/.