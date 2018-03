Lavori e chiusura del viale San Concordio: il comitato Pontetetto critica Geal

Altri articoli in Cronaca

martedì, 13 marzo 2018, 19:56

Due giorni di astensione dalle udienze per gli avvocati penalisti appartenenti all’Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, 13 marzo 2018, 14:30

Il fatto è avvenuto in un supermercato di via Vetricaia. Ad accorgersi del furto è stato il direttore dell'esercizio commerciale, che ha chiamato il 113. L'uomo aveva nascosto i sacchetti (per un valore di 95 euro) sotto il giubbino

lunedì, 12 marzo 2018, 21:00

Santuario di Santa Gemma gremito per la tradizionale benedizione dei bambini che si svolge ogni anno in occasione del compleanno della mistica lucchese, nata il 12 marzo 1878. Oltre 300 i fedeli che hanno partecipato, provenienti anche da fuori Lucca, per esprimere la loro devozione alla santa

lunedì, 12 marzo 2018, 16:57

L’iniziativa è frutto dell’impegno di alcuni volontari della Casa dei diritti dei bambini che venerdì 16 marzo alle ore 16.30, presenteranno agli interessati e alla stampa le attività e le iniziative connesse nella sede del Baluardo San Paolino, sulle Mura Urbane

lunedì, 12 marzo 2018, 11:36

E' stato riaperto il viale San Concordio a Pontetetto con senso unico di circolazione in direzione Pisa-Lucca nel tratto compreso tra l'intersezione con via di Pattana e quella con via Vitricaia. La strada rimarrà a senso unico fino al 30 marzo per permettere il completamento dei lavori Geal per la...

lunedì, 12 marzo 2018, 11:24

La giunta nella seduta di venerdì 9 marzo ha approvato una delibera che ridefinisce i rapporti tra il comune di Lucca e la società partecipata Gesam Energia Spa. L'atto si è reso necessario in quanto in data 31 ottobre 2017 il contratto “Calore”, che riguarda la fornitura di riscaldamento di...