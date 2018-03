Cronaca



Maltempo, non bastano le previsioni: il trasporto locale tra fallimento e privatizzazione

giovedì, 1 marzo 2018, 20:27

Ennesima protesta e denuncia da parte di Cub Trasporti Toscana per i disagi e i problemi causati dal maltempo che ha trovato, con la neve, impreparati numerosi mezzi di trasporto Ctt:

Tutte le previsioni sono state rispettate. la neve puntuale è arrivata, ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe determinato precipitazioni insolite per la Toscana e Lucca, non è bastato a fare in modo che la città e l'azienda società partecipata voluta dal sindaco Tambellini del Pd, fosse preparata ad affrontarla. Nonostante la decisione di chiudere le scuole l'attivazione del piano neve e la circolazione metro regolare, infatti, sono stati tantissimi i disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare per spostarsi sopratutto nelle prime ore della giornata. Disagi causati non solo dal maltempo, ma anche dal fatto che gli autobus sono dotati di pneumatici 4 stagioni e non di gomme termiche. Quindi va avanti la politica del risparmio dell'azienda con i soliti slogan che va tutto bene. La realtà è ben diversa da quella che credono di far intendere gli amministratori di Ctt, la realtà è del fallimento del piano della Ctt e della sua finta privatizzazione.



Vogliamo un servizio del trasporto pubblico adeguato che funzioni e basta alle società partecipate.