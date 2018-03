Cronaca



Marocchino arrestato per spaccio, denunciato complice

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:22

Ieri pomeriggio, le volanti, in seguito ad una segnalazione di presunto spaccio a Montuolo, hanno identificato tre persone, due uomini e una donna. Uno dei due uomini è risultato gravato da numerosi precedenti penali per spaccio, mentre gli altri due vantavano, a loro carico, numerosi provvedimenti amministrativi in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.



Gli agenti hanno quindi perquisito i tre e rinvenuto, nelle tasche del marocchino, regolare sul territorio nazionale, una bustina con 14 grammi di cocaina. Nella macchina utilizzata dall'altro uomo, un italiano di circa 45 anni, è stata poi rinvenuta una scatola di bicarbonato (utilizzata per tagliare la sostanza), carta stagnola e una busta per confezionare le dosi da vendere.



Il marocchino è stato tratto in arresto e processato, stamattina, per direttissima; a seguito della richiesta di termini a difesa, è stato sottoposto alla misura cautelare. È al vaglio della magistratura la posizione del titolare della macchina su cui è stato rinvenuto il materiale necessario per confezionare le dosi; l'italiano è stato denunciato per concorso nell'attività dello spaccio.