Marocchino sorpreso a rubare una bici, inseguito e acciuffato

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 5 marzo 2018, 13:23

All’alba di stamane una pattuglia della sottosezione di Viareggio ha aspettato il pullman, diretto all’aeroporto di Ciampino, presso il casello dell’A/12, ove dovevano salire a bordo i ragazzi dell’ultimo anno del liceo linguistico “Carducci” e quattro loro insegnanti

lunedì, 5 marzo 2018, 10:22

Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l'appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto

domenica, 4 marzo 2018, 19:56

A livello nazionale il dato è quello del 73,82 per cento alla Camera e 73,78 al Senato, mentre in Toscana ha votato il 77,36 per la Camera e il 77,15 al Senato. A Lucca ha votato il 74,55 per cento alla Camera (precedenti 75,20 per cento) e il 74,34 per...

domenica, 4 marzo 2018, 17:25

Se n'è andata una persona per noi indimenticabile Liliana Martinelli! Il funerale si terrà lunedi 5 marzo alle 15 nella chiesa di Mutigliano. Per i giovani aderenti all'O.G.E. (Organizzazione Giovani Europeisti) che nei primi anni '60 ci avvicinavamo all'attività di Gemellaggio, non era la segretaria del sindaco, ma un'amica, una...

sabato, 3 marzo 2018, 18:38

Il Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Lucca, coordinato dalla procura della Repubblica di Lucca, al termine di un’articolata indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse province e in particolare sulla fascia litoranea della Toscana, ha dato esecuzione a sei misure cautelari personali

sabato, 3 marzo 2018, 17:53

Alla fine ha vinto lui, quel maledettissimo male incurabile che l'inviato speciale de La Stampa era riuscito a tenere a debita distanza per anni, ma Mimmo Càndito ha lottato fino all'ultimo