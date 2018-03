Cronaca



Le lezioni di giornalismo della Gazzetta: perché?

martedì, 20 marzo 2018, 23:05

di barbara pavarotti

Perché la Gazzetta di Lucca organizza anche quest’anno le “Lezioni di giornalismo”? Perché c’è voglia di sapere, di conoscere un mestiere tanto criticato e di cui nello stesso tempo non si può fare a meno.

La crisi della professione è evidente. Da una parte i giornali vengono sempre più spesso ritenuti fonte di informazione parziale, asservita alle logiche dell’editore o del gruppo politico di riferimento. Dall’altra la gente tende a informarsi sui social, a seguire le pagine Facebook o Twitter delle persone a cui dà credito. Cosa comporta questo? Che ognuno ormai nell’informazione cerca soltanto la conferma delle proprie idee. Fatto salvo per la cronaca dove i fatti sono i fatti. Ma anche questo non è sempre vero. I fatti possono essere trattati in tanti modi diversi e la stessa scelta delle notizie è soggetta a un criterio che risponde a logiche precise: l’impostazione che il direttore dà al giornale (o al telegiornale), cosa si ritiene apprezzi maggiormente il pubblico di riferimento. Ovvero politica, esteri, cronaca, pezzi di alleggerimento, tipo gossip e costume. Questo non vale per i grandi avvenimenti (catastrofi varie per esempio), ma vale per le polemiche che inevitabilmente ne seguono: si può scegliere di dar voce a uno anziché a un altro.

Insomma, la critica che da più parti si rivolge al mondo giornalistico è la parzialità. Sui social si sprecano gli insulti: “giornalai, pennivendoli”. Insomma, siamo in un momento di totale discredito di questa professione, in cui troppi pensano che fare il giornalista sia scrivere parole a caso, senza nessuna ricerca dietro. Le vendite del cartaceo sono in caduta libera e, come conseguenza, l’accesso alla professione è assolutamente negato: chi è dentro bene, chi è fuori si arrangi. Le assunzioni sono un miraggio, ormai esistono solo contratti a termine o collaborazioni. Addirittura stanno prendendo piede giornalisti che lavorano “a giornata”. Vengono chiamati per lavorare un solo giorno.

In questo disastroso contesto, è possibile ricominciare da zero e capire che, per fare questo mestiere, occorrono regole, studio, lavoro, fatica, conoscenza profonda del settore ci cui ci si occupa o ci si vorrebbe occupare? E quindi rivalutare la competenza e la specificità dell’esser giornalisti di fronte agli occhi di chi ci segue e di fronte anche agli editori? La Gazzetta pensa di sì. Per questo vara ancora una volta le “Lezioni di giornalismo”, che saranno articolate in veri e propri mini corsi gestiti ognuno da un “docente” diverso ed esperto nella propria materia. Di volta in volta si affronteranno i vari rami del giornalismo: politica, esteri, cronaca, economia, sport, spettacolo, cultura e costume. Con una lezione dedicata anche alle “regole” del giornalismo in provincia: che sono diverse da quelle di chi si occupa di temi nazionali. Poi una lezione dedicata alla realtà del mestiere nel nostro tempo: il precariato. Vivere di puro giornalismo ormai è impossibile ed è un gran peccato perché così non si formano i giornalisti del futuro. Ultima, ma non per ultima, un’altra questione fondamentale: chi fa oggi scoop e inchieste? Quelle che hanno dominato l’ultima campagna elettorale sono opera di chi lavora al di fuori delle testate giornalistiche o in giornali non famosi a livello nazionale: quella delle Jene sui rimborsi grillini e quella di Fanpage, testata online campana, sui rifiuti, che ha messo in difficoltà la giunta campana a guida Pd. Colleghi che usano telecamere nascoste, infiltrati, non dichiarano di essere giornalisti. Tutti metodi che l’Ordine deplora. Eppure funzionano: fanno crollare politici, fanno discutere l’Italia. Non solo. Sembra che fare scoop ormai sia più facile per chi lavora in un programma, in un blog, insomma, non in una testata che ha precisi doveri. Inoltre sembra che l’esercito dei precari e dei non garantiti abbia più voglia di far emergere scandali. I giornalisti saldamente ancorati al proprio posto hanno perso da un pezzo, in gran parte, questa passione. Insomma, c’è molto da discutere e da interrogarsi.

Cosa offre la Gazzetta a chi si iscriverà al corso? Tre borse di studio per fare “palestra” per tre mesi nelle testate del gruppo. Per capire dall’interno come funziona il mondo dell’informazione nella propria zona di competenza. Vi aspettiamo numerosi. A vostra disposizione avrete i migliori professionisti dei vari settori e qualche sorpresa.