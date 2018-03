Cronaca



Petizione dell'associazione Vengo anch'io Astrolabio Lucca onlus

venerdì, 30 marzo 2018, 23:06

L'associazione "Vengo anch'io Astrolabio Lucca onlus" ha promosso una petizione per chiedere che le aree rimaste inutilizzate nel Campo di Marte possano essere destinate a contenere impianti sportivi destinati alla riabilitazione (piscina e palestre). "Vorremmo coinvolgere - spiegano i promotori - tutti i cittadini nella raccolta firme, per questo chiediamo la vostra gentile collaborazione per divulgare la petizione".

Per informazioni o i moduli necessari questi sono i contatti:- Associazione "Vengo anch'io Astrolabio Lucca onlus",- Elena Piantanida, vicepresidente dell'associazione "Vengo anch'io Astrolabio Lucca", via Messenger o arch.piantanida@gmail.com,- Maria Nuti, messenger o marianuti1966@gmail.com,- Laura Contini, mordillablack@yahoo.it

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1974210159563403&id=1422173174767107

I moduli firmati dovranno essere riconsegnati ad Elena Piantanida.