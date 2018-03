Cronaca



Nuova illuminazione degli attraversamenti pedonali al semaforo di Porta San Donato con un nuovo sistema ad alta efficienza

giovedì, 15 marzo 2018, 16:51

Nella serata di ieri è entrata in funzione la nuova illuminazione degli attraversamenti pedonali al semaforo di Porta San Donato. Nelle scorse settimane, dopo aver rinnovato completamente l'impianto semaforico che era obsoleto, sono stati installati 8 potenti fari led che illuminano a giorno i quattro corridoi pedonali di uno dei più frequentati punti di accesso della città, a poca distanza dal parcheggio Palatucci. L'impianto di illuminazione oltre ad essere ad altissima efficienza energetica, è programmato per diffondere maggior illuminazione nel momento in cui scatta il verde per i pedoni.

Il prototipo è stato applicato per la prima volta a Lucca in questo frequentato incrocio.

“E' nostra intenzione – ha detto l'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini- andare a estendere questo sistema di illuminazione che rende più sicuri gli attraversamenti pedonali progressivamente ai principali punti di attraversamento della circonvallazione e nelle strade più frequentate”.