Nuovi varchi in via del Fosso e via del Gonfalone

lunedì, 19 marzo 2018, 13:13

Ha scelto l'ospedale di Lucca il neonato ordine del tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione per la prima assemblea annuale del 2018

lunedì, 19 marzo 2018, 12:33

Allarme buche in via della Scogliera dove, anche a causa della pioggia, l'asfalto ha ceduto in alcuni punti. Ne ha fatte le spese Giuliano Satti, titolare della Essegi Immobiliare, con la sua Audi A1

lunedì, 19 marzo 2018, 10:28

Il provvedimento cautelare è scaturito dalle attività d’indagine del comando di via Cairoli che sono riuscite a dimostrare il coinvolgimento in attività di spaccio di piazza del 37enne il quale nel 2016 e 2017 avrebbe ceduto in più occasioni cocaina ad almeno sette assuntori residenti nel pesciatino o nella vicina...

domenica, 18 marzo 2018, 14:22

Movimentato episodio ieri sera attorno alle 22 in piazza S. Michele, dove un immigrato di circa trent'anni ha dato in escandescenza richiamando l'attenzione dei passanti

domenica, 18 marzo 2018, 14:10

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha prorogato fino alle 12 di domani, lunedì 12, il codice giallo per pioggia. Quello per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore continuerà ad interessare tutta la Toscana

sabato, 17 marzo 2018, 16:55

L'associazione "L'Amore non conta i cromosomi onlus" organizza una festa, a ingresso gratuito, che si terrà domenica 18 marzo alle ore 15 presso il centro parrocchiale le Vele a San Donato per passare un pomeriggio di sensibilizzazione in vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down