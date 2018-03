Cronaca



Oltre 300 persone per i 140 anni di Santa Gemma Galgani

lunedì, 12 marzo 2018, 21:00

di eliseo biancalana

Santuario di Santa Gemma gremito per la tradizionale benedizione dei bambini che si svolge ogni anno in occasione del compleanno della mistica lucchese, nata il 12 marzo 1878. Oltre 300 i fedeli che hanno partecipato, provenienti anche da fuori Lucca, per esprimere la loro devozione alla santa.

In occasione della ricorrenza, è stata celebrata una messa, che è stata officiata da padre Marco Catorcioni. "Oggi ricorre l'anniversario della nascita di Santa Gemma – ha spiegato il religioso passionista, – quest'anno sono 140 anni". Durante la funzione religiosa sono state lette cinque lettere, dedicate alle mamme, ai papà, ai nonni, alle monache del monastero e ai bambini. Alle madri è arrivato l'invito ad ascoltare i loro figli; ai padri quello di trovare tempo per giocare con i piccoli anche se stanchi per il lavoro; ai nonni è stato affidato il compito di insegnare a pregare; alle monache quello di rivolgere le loro orazioni a beneficio dei bambini; a questi ultimi è invece arrivato l'invito a essere ubbidienti. A fine messa è stata recitata una preghiera di affidamento a Santa Gemma, a cui ha fatto seguito la benedizione individuale dei minori, a ognuno dei quali è stato regalato il testo di una preghiera e un rosario.

Finito il momento religioso, le famiglie e i bambini si sono ritrovati per una merenda che è stata organizzata da alcuni volontari. Momenti di festa soprattutto all'arrivo della grande torta specificatamente preparata per l'occasione, con sopra la scritta "Buon compleanno S. Gemma" e le candeline con il numero di anni della mistica.