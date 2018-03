Cronaca



Operazione antidroga della Guardia di Finanza lombarda: perquisizioni anche a Lucca

giovedì, 22 marzo 2018, 15:27

di gabriele muratori

Figura anche Lucca tra le città interessate dall'operazione antidroga "Aquila Nera" messa in atto dalla Guardia di Finanza che attualmente sta interessando varie provincie del centro nord Italia. Detta operazione ha, al momento, portato al sequestro di ben 450 chili di droga (440 di marijuana, 10 di eroina ed altri 200 chili di sostanza da taglio) con conseguenti 17 indagati individuati come sospetti responsabili ai fini di spaccio. L'indagine è condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, dirette dal procuratore della repubblica di Como Nicola Piacente e dal sostituto procuratore Antonio Nalesso. Tutti gli indagati sono cittadini albanesi accusati di svolgere traffico di sostanze stupefacenti che dall'Albania venivano importate e distribuite in Italia e Svizzera. Chiarito quindi così anche il mistero di molti lucchesi che questa mattina hanno osservato con curiosità il sorvolare dell'elicottero Nh-500, marchiato Guardia di Finanza, che stava appunto volteggiando sopra i cieli della città. L'operazione è attualmente in fase di svolgimento è sta interessando oltre che Lucca, anche Milano, Como e Genova.