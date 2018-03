Cronaca



Pericolo buche in via della Scogliera: Giuliano Satti rompe una gomma e rischia di finire nel fiume

lunedì, 19 marzo 2018, 12:33

Allarme buche in via della Scogliera dove, anche a causa della pioggia, l'asfalto ha ceduto in alcuni punti. Ne ha fatte le spese Giuliano Satti, titolare della Essegi Immobiliare, con la sua Audi A1 ieri sera quando ha imboccato la via, peraltro molto stretta. "Improvvisamente - racconta - ho sentito il colpo e mi sono subito reso conto di essere finito in una buca. Non mi ci è voluto molto per capire che avevo patito un bel danno. Infatti la ruota è scoppiata e speriamo non abbia avuto danni all'ammortizzatore. Il pericolo più grosso, però, è stato quello di finire fuori strada e direttamente nel fiume che con le piogge è anche in piena. Mi domando a chi dovrei chiedere i danni per questo. L'amministrazione comunale dovrebbe vigilare su questo tratto di strada che è veramente pericoloso e che ogni giorno numerosi automobilisti lucchesi percorrono per risparmiare tempo e code diretti a S. Anna".

Nella foto: la gomma a terra dell'Audi A1 di Giuliano Satti