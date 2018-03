Polizia municipale: "Se i dati sulla sicurezza sono buoni, a che serve cambiare la turnazione di lavoro?"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:33

Incidente stradale intorno alle 13.20 di questo primo pomeriggio a Nozzano Castello, sulla via di Poggio, dove un giovane motociclista, in sella appunto alla sua moto, pare abbia perso il controllo durante la sua corsa per poi impattare rovinosamente a terra

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:21

La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:05

L'Italia si scopre ultima in Europa per quanto riguarda il trasporto pubblico, risorsa definita essenziale per un paese moderno in cui gli abitanti delle città grandi e piccole possano spostarsi comodamente e lasciare a casa le automobili private. A denunciarlo Cub Trasporti che annuncia una class-action

martedì, 20 marzo 2018, 23:05

Perché la Gazzetta di Lucca organizza anche quest’anno le “Lezioni di giornalismo”? Perché c’è voglia di sapere, di conoscere un mestiere tanto criticato e di cui nello stesso tempo non si può fare a meno

martedì, 20 marzo 2018, 14:15

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di livello arancione per rischio vento su tutta la Toscana e quindi nell'intero territorio della provincia di Lucca. L'allerta arancio per vento forte di Grecale scatterà alle 00.00 di mercoledì fino alle 17 di mercoledì 21 marzo

martedì, 20 marzo 2018, 13:06

Si tratta della prima riunione, organizzata dalla centrale unica di committenza del comune (CUC), che fa parte di un percorso per discutere, ad esempio, della semplificazione del carteggio di gara, della definizione delle procedure dei sorteggi e delle modalità del principio di rotazione delle imprese