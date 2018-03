Cronaca



Rai ancora in città. Stavolta c'è "Sereno Variabile"

mercoledì, 21 marzo 2018, 20:00

di gabriele muratori

E' la volta della storica trasmissione "Sereno Variabile" a mandare in onda le immagini video della nostra bella città che nuovamente verranno viste in tutta Italia. Dopo la bellissima puntata di "Linea Verde" del dicembre scorso, oggi tocca al celebre programma Rai del grande Osvaldo Bevilacqua, che stavolta si presenta in forma rinnovata con il più giovane conduttore Giovanni Muciaccia, largamente conosciuto soprattutto dai più piccoli per il piacevole programma fatto di bricolage e colla vinilica, "Art Attack". Giunta in città da due giorni, la folta troupe Rai, ha velocemente fatto parlare di se tra i cittadini che da subito hanno notato le grandi telecamere professionali riprendere i punti più tradizionali della città dell'arborato cerchio. Eclatante momento di riprese tra tutti, quello di questa mattina, dove sul selciato di San Michele hanno risuonato le toccanti note musicali di una serie di strumenti a corda che ovviamente hanno riecheggiato per tutta la piazza. "La tappa lucchese è ampiamente dedicata alla musica classica, visto che ci troviamo nel paese di Giacomo Puccini" – riferisce Davide Fiorani, uno degli autori del programma. "E difatti Lucca è bella città dove la musica classica si sposa perfettamente con il contesto storico e culturale a cui appartiene e che merita di essere conosciuta da tutti". Le riprese di questi giorni hanno visto come protagonisti i luoghi ed i monumenti più importanti e conosciuti i quali non c'è bisogno di elencarli, ma anche i punti più bui e nascosti di certo non meno emozionanti e pittoreschi, con al seguito storie affascinanti di una Lucca del tutto particolare. Sotto il tramonto di stasera, la troupe chiude le riprese nel centro storico, per spostarsi domani presso il vicino paese di Montecarlo. La puntata quindi di "Sereno Variabile" in veste lucchese, andrà in onda sabato 14 aprile alle ore 17 su Rai due.