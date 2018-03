Cronaca



Riapre il Museo del motore a scoppio nell’antica loggetta dei Guinigi

martedì, 27 marzo 2018, 13:33

Domani, mercoledì 28 Marzo 2018, alle ore 17.30 riapre il Museo del Motore a Scoppio, che ha sede nell’antica loggetta dei Guinigi in Via Sant’Andrea, 58 angolo Via Guinigi.

Fortemente voluta dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, la gestione del Museo è stata affidata alla Cooperativa TeMP e alla sua Agenzia di Viaggi di Incoming Segni di Viaggio, che si occuperanno della biglietteria e dell’attività didattica, coinvolgendo soprattutto gli Istituti Tecnici e i Licei Scientifici, nonché tutte le scuole interessate a scoprire il Museo, le facoltà universitarie di Ingegneria e le Case Automobilistiche italiane e straniere. A questo proposito, sono già stati avviati contatti col Museo Enzo Ferrari di Maranello.

Appare importante, infatti, la sinergia e quindi la promozione con gli altri Musei italiani che si occupano di scienza e di motori come il Museo Piaggio di Pontedera.

“Il Museo del Motore a Scoppio – spiega Mirna Giordani, titolare dell’Agenzia Segni di Viaggio e rappresentante legale di TeMP - ospita un’affascinante riproduzione dei motori studiati e inventati da Padre Eugenio Barsanti e dall’ingegner Felice Matteucci i quali, a partire dal 1851 unirono le proprie competenze con l’obiettivo di realizzare un motore che fosse più pratico della macchina a vapore, utilizzando l’esplosione di una miscela gassosa in grado di produrre movimento. Il Museo vuole diventare un punto di riferimento in Italia e all’estero per la divulgazione della paternità dell’invenzione e, quindi, per la valorizzazione del genio lucchese”.

Giorni e Orario di apertura

Tutti i giorni: 09.00-13.00 / 15.00-18.00

Chiusura: 25, 26 Dicembre; 1 Gennaio; mattina di Pasqua; 1 Maggio.

Biglietteria

Intero: 3,00 euro

Ridotto, convenzioni e gruppi: 2,00 euro

Ridotto gruppi scuola: 2,00 euro

Ridotto Famiglia: 6,00 euro

Info & Prenotazioni

Tel. + 39 0583 467870

Mob. + 39 349 6953868

E- mail info@barsantiematteucci.it

TeMP- Segni di Viaggio

TeMP Società Cooperativa opera dal 2006 con personale altamente qualificato ed ha svolto le proprie attività presso gli IAT della Provincia di Pisa (Aeroporto G. Galilei e Piazza Vittorio Emanuele II); Provincia di Livorno Costa degli Etruschi; Comune di Pontedera ed Unione Valdera; il Museo di Storia Naturale e Book Shop presso la Certosa di Calci (PI) e l’Ufficio IAT di Marina di Castagneto. La TeMP Società Cooperativa ha una propria Agenzia di Incoming: Segni di Viaggio (http://www.segnidiviaggio.com)

Nel 2014 la cooperativa, grazie alla propria Agenzia, si è occupata di grandi eventi di Incoming come la NID Platform a Pisa, la Robocup a Pontedera e garantendo il servizio di Incoming per l’Internet Festival (edizioni 2013 e 2014). Fino a dicembre 2016 è stato gestito il servizio Ciclopi (www.ciclopi.eu), il Bike Sharing del Comune di Pisa.

Ad oggi sta ancora operando presso l’Ufficio di Informazioni del Comune di Palaia e dell’unico Ufficio di Informazioni del Comune di Livorno, molto importante per l’Incoming Crocieristico, per i servizi rivolti alla città e alla Costa e perché, da due anni, rappresenta l’unico punto esclusivo per visitare l’Isola di Gorgona.

Da dicembre 2015 fino a giugno 2017 la TeMP/Segni di Viaggio ha gestito Torre Guinigi e Torre delle Ore e, per un breve periodo, l’Orto Botanico del Comune stesso (prestando servizio all’Opera delle Mura di Lucca). Per le sue Torri, TeMP, con la collaborazione di uno studio di architettura di Pisa, ha creato la prima linea di merchandising e la nuova pianta della città di Lucca e, attraverso Segni di Viaggio, per la prima volta nella storia di Lucca, ha organizzato una serie di eventi musicali sulla Torre Guinigi, coinvolgendo e promuovendo l’Istituto Musicale Boccherini e realtà enogastronomiche del territorio.

La TeMP/Segni di Viaggio promuove anche l’Alta Versilia fino alle Cinque Terre oltre ad occuparsi di Turismo Sostenibile, creando percorsi inediti o più conosciuti nelle principali città d’arte della Toscana. Da quattro anni, la Cooperativa fa parte del Consorzio Turistico di Carrara e del Consorzio GAM di Siena. Tra i suoi obiettivi, figurano la promozione e la valorizzazione dell’ospitalità turistica al fine di incentivare il flusso turistico ed economico del territorio; l’accoglienza turistica; l’incremento delle attività commerciali; la promozione della città sia in Italia (TTG di Rimini, Bit di Milano, Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini e la BTO di Firenze, solo per fare alcuni esempi) che all’Estero (Fitur di Madrid); la gestione di servizi. TeMP/Segni di Viaggio, infine, rappresenta il collegamento tra gli Enti Locali e gli operatori del settore per le attività turistiche, valorizzando le risorse del territorio, promuovendo, in particolare, l’enogastronomia, i prodotti tipici e l’arte.

Nel 2016 TeMP ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015.

La Fondazione Barsanti e Matteucci si è costituita nel 2003 a Lucca con lo scopo di divulgare la priorità dell’invenzione del motore a scoppio da parte dei due scienziati lucchesi Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. Fra le iniziative più importanti figura l’evento al Deutsches Museum di Monaco, il più importante museo del mondo nel settore scientifico, in cui è esposto un motore a grandezza naturale, con spiegazioni storiche verificate dai responsabili del museo stesso. In quell’occasione ci fu una manifestazione di riconoscimento e fu apprezzata in modo particolare l’idea che la Fondazione portasse avanti il principio scientifico e culturale dei due scienziati che hanno messo le basi di una delle più importanti scoperte che ha rivoluzionato la società.

Ricordiamo anche una mostra ospitata a Mosca nelle scuderie del Cremlino in cui figuravano alcuni nostri modelli di motori con relative spiegazioni; la mostra in Belgio presso il Parlamento Europeo; da menzionare anche la sistemazione nel 2007 al Museo della Scienza e della Tecnica di Shangai di un simulacro del primo motore a scoppio in occasione delle manifestazioni per il centenario della “Pechino- Parigi” che ha portato l’omonima Itala del 1907 a Pechino compiendo il percorso in senso contrario.

Nel 2007, la Fondazione decise di ricercare contatti in America con l’aiuto dell’Istituto Culturale dell’Ambasciata Italiana a Washington e di alcuni personaggi introdotti nel sistema museale americano. A seguito di questi incontri nel Maggio del 2008 è stato collocato un simulacro funzionante e motorizzato ad aria compressa al Franklin Museum di Philadelphia. Il modello motorizzato è stato posto nel salone delle macchine funzionanti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Philadelphia, le associazioni italiane, numerosi visitatori oltre ai rappresentanti della Fondazione Barsanti e Matteucci.

La Fondazione inoltre ha ottenuto per la prima volta la possibilità di farsi conoscere in Francia, ad Avignone, in un contesto di mostre di macchine d’epoca esponendo il modello funzionante del primo motore a scoppio.

La Fondazione Barsanti e Matteucci di Lucca ha partecipato con successo al congresso inglese “The Piston Engine Revolution” tenutosi dal 14 Aprile 2011 al 17 Aprile 2011 a Manchester presso il MOSI, organizzato dalla “Società Newcomen”, avendo l’onore di aprire il convegno esponendo la prima relazione.

Tra gli eventi più significativi in Italia è giusto ricordare l’esposizione alla mostra presso la Stazione Leopolda di Firenze, luogo in cui nel 1861, durante le prima mostra internazionale italiana di arti e mestieri, venne sposto il motore Barsanti e Matteucci quello ancora oggi ritenuto uno dei più tecnicamente evoluti.

E’ da ricordare la cerimonia di donazione del primo motore a scoppio funzione nel 2009 presso il Museo Nazionale dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino, nella sede temporanea del padiglione Giovanni Agnelli di Torino.

Un distaccamento della mostra permanente esiste anche nella città di Volterra con modelli di motore della Fondazione.





Felice Matteucci nacque a Lucca, in Piazza del Giglio, il 12 febbraio 1808 dall‘avvocato Luigi Matteucci, ministro di giustizia del Principe Felice Baciocchi, e dalla nobildonna Angiola Tomei-Albiani di Pietrasanta.

La sua inclinazione scientifica si rivelò in particolare durante il corso di studi presso il Real Collegio Borbonico di Parigi dove il padre, che vi risiedeva come Rappresentante del Granduca presso il re di Francia, lo aveva iscritto nel 1824. A Parigi iniziò i suoi studi in idraulica e meccanica per i quali mostrava particolari attitudini e li completò a Firenze.

A soli 27 anni elaborò il disegno per il prosciugamento della palude di Bientina. A questo progetto, che è senza alcun dubbio il suo più diligente e dotto studio di idraulica, Matteucci rimase fortemente attaccato per tutta la vita come a un dolce, incantevole sogno giovanile.

Matteucci presentò il progetto al Governo Granducale a cui stava a cuore l’opera di bonifica della palude di Bientina, ma la Commissione, di cui faceva parte Padre Eugenio Barsanti, preferì il progetto del Commendatore Alessandro Manetti, direttore dei lavori d’acque e strade.

Matteucci, che era convinto che il suo progetto fosse migliore ed inoltre che ne sarebbe derivato un utile per la comunità, ne ricevette una delusione così grande da rimanerne condizionato per tutta la vita. Il progetto del Manetti, dopo lunghi anni di lavoro e di spese incalcolabili, ebbe un esito infelicissimo e ciò accrebbe il rammarico di Matteucci e gli studi successivi di completamento sono una testimonianza del suo grande ingegno.

Matteucci, che nel frattempo aveva stretto amicizia con Padre Eugenio Barsanti, abbandonò l’idraulica e si dedicò alla meccanica.

Niccolò Barsanti nacque a Pietrasanta il 12 Ottobre 1821 da Giovanni Barsanti, scultore di marmo, e da Angela Francesconi; compì gli studi nell’Istituto delle Scuole Pie con sede nel convento di S. Agostino a Pietrasanta e a soli 17 anni ottenne il diploma superiore con ottimi risultati, rivelando una particolarissima tendenza per le scienze esatte ed in particolare per la matematica e la fisica.

Terminati gli studi manifestò la volontà di diventare uno Scolopio e così partì per Firenze il 17 Luglio 1838 e compì il Noviziato presso il “Pellegrino” in via Bolognese.

Niccolò indossò l’abito che S. Giuseppe Calasanzio aveva imposto ai suoi religiosi e cambiò il suo nome in Eugenio.

Nel Settembre del 1841, Padre Inghirami, direttore dell’Osservatorio Ximeniano, convocò Padre Eugenio Barsanti, non ancora sacerdote, nel suo studio e lo informò che avrebbe dovuto trasferirsi nel collegio S. Michele di Volterra per insegnare fisica e matematiche elementari.

Era la primavera del 1843, il “maestrino”, come gli alunni lo chiamavano per la sua giovane età e per l’esile statura, entrò in classe con in mano un barattolo con un lungo collo, strumento che si era personalmente costruito per l’esperienza che doveva fare.Quello strumento riproduceva la pistola di Volta; il maestrino spiegò agli allievi cosa intendeva fare, riempì il recipiente con idrogeno e aria, chiuse ermeticamente il collo con un tappo di sughero quindi agli estremi della sbarretta di ottone isolata e terminante con due sferette fece scoccare una scintilla elettrica e immediatamente uno scoppio fragoroso scaraventò il tappo contro la soffitta e fece rintronare l’aula. Agli alunni spaventati spiegò cosa era avvenuto: la scintilla elettrica aveva incendiato il miscuglio di gas il quale aumentando di volume aveva prodotto lo scoppio lanciando in aria il tappo. Lo strumento realizzato da Barsanti è tuttora conservato a Volterra.

Questo esperimento fece balenare nella mente di Barsanti l’idea di utilizzare l’esplosione di un miscuglio gassoso come generatore di una forza da utilizzare in una macchina a moto continuo che risultasse più pratica della macchina a vapore.

Si tramanda che gli esperimenti al Collegio di Volterra continuarono fino a quando Padre Eugenio Barsanti vi rimase, tanto che per i frequenti scoppiettii, specie durante la notte, era corsa la voce che al collegio si creassero armi segrete.

Nel 1845 Barsanti fu chiamato a Firenze a insegnare matematica e fisica al Collegio di San Giovannino e qui incontrò l’Ingegner Felice Matteucci, assiduo frequentatore dell’Istituto Ximeniano, e profondo conoscitore di Ingegneria meccanica.

Matteucci, comprendendo immediatamente l’importanza dell’idea di Barsanti, mise subito a profitto dell’amico le sue grandi doti e insieme si misero al lavoro.

Verso la fine del 1851, come scrive Padre Alfani, Barsanti e Matteucci “intrapresero insieme una lunga e minuziosa serie di esperienze e misure delicate, preparazione al congegno meccanico che doveva condurli alla vittoria”.

Da quel momento l’idea non è più soltanto di Barsanti, ma per la partecipazione e il contributo che Matteucci vi porta, l’invenzione diviene di entrambi. Matteucci riuscì ad attuare l’idea geniale di Barsanti grazie al suo grande ingegno e alle sue conoscenze in meccanica; a Barsanti va quindi il merito di aver ideato in teoria il motore a scoppio, a Matteucci, meccanico geniale, quello di averlo realizzato.

I due scienziati indirizzarono le loro ricerche verso due direzioni che ritenevano essenziali:

Trasformare il moto istantaneo prodotto dalla detonazione in un moto regolare, successivo, uniforme; 2. Trovare il mezzo di ottenere la miscela detonante migliore come rendimento e al minor costo possibile.

Il motore a scoppio

La data di nascita del motore a scoppio si può senz’altro far risalire al 5 Giugno 1853;i due studiosi infatti depositarono presso l’Accademia dei Georgofili la prima memoria sulle esperienze compiute per la costruzione del motore a scoppio: il primo prototipo di motore fu proprio costruito in quell’anno da una fabbrica italiana, la fonderia di Pietro Benini, come testimoniato da due fatture a debito Felice Matteucci, datate rispettivamente 9 Giugno 1853 per costruzione Primo Motore e 2 Novembre 1853 per costruzione Primo Motore e riparazioni a organi vari. Ottennero inoltre il 12 Giugno 1854 il primo riconoscimento ufficiale dato dalla Certificazione Inglese n. 1072a cui seguirono moltissimi altri brevetti.

E’ provato che un motore funzionava con regolarità e rendimento nel 1856 presso le Officine Ferroviarie della stazione Maria Antonia di Firenze ed azionava un trapano ed una cesoia.

Motore bicilindrico a combustione interna, di tipo graviatmosferico ad azione differita alla corsa di ritorno, alimentato con miscela di idrogeno e aria, con ciclo di funzionamento a tre tempi: aspirazione – scoppio – scarico.

Gli esperimenti continuarono ed il motore andava perfezionandosi. Un nuovo motore fu messo in funzione alla prima Esposizione italiana di Arti e Manifatture tenutasi a Firenze alla fine del 1861 nella ex stazione Ferroviaria Leopolda opportunamente restaurata.

I due ricercatori, stimolati anche dalla Presidenza della Società del Nuovo Motore Barsanti e Matteucci, decisero la costruzione su larga scala di motori per soddisfare alle moltissime richieste e dopo varie ricerche fu deciso di affidare alla Società John Cockeril di Seraing presso Liegi la costruzione del motore.

Padre Eugenio Barsanti volle assumersi la direzione di questa grande impresa, e così fiducioso di riuscire decise di partire per il Belgio il 28 Febbraio 1864: ma qui il 30 marzo fu colpito da una febbre di origine tifoidale che lo condusse alla morte il 19 aprile 1864.

Alla morte di Barsanti la direzione tecnica della Società avrebbe dovuto essere affidata a Matteucci, ma invece l’incarico fu affidato il 2 giugno 1864 ai padri scolopi Antonelli e Cecchi. Matteucci, pur rimanendo mortificato per il modo con cui era stato escluso, continuò le ricerche per apportare quelle trasformazioni che riteneva utili per un miglior funzionamento del motore. Deluso dal fallimento della Società Matteucci rivolse i suoi interessi agli studi di idraulica e, visto che il progetto del Manetti non era riuscito a risolvere l’annoso problema della bonifica della palude di Bientina, pubblicò una relazione dettagliata in cui si evidenziavano i difetti del progetto e se ne indicavano le soluzioni. In seguito allo straripamento del fiume Bisenzio nel marzo 1873 pubblicò sulla Gazzetta d’Italia un articolo su “Le inondazioni e i ponti”; costruì un pluviometro per segnare in modo continuo le curve delle altezze delle piogge; successivamente presso le Officine Galileo di Firenze costruì l’idrometrografo, uno strumento che indicava le variazioni della portata dei fiumi e nel Congresso degli Scienziati di Roma tenne una interessantissima relazione sui pluviometri e gli idrometrografi da lui costruiti. Su incarico del Collegio degli ingegneri fiorentini nel 1878 presentò un nuovo studio sulla palude di Bientina. La forte fibra stava ormai sfinendo e l’esaurimento nervoso di nuovo prese il sopravvento, né il tranquillo soggiorno nella sua villa di campagna a Vorno (Lucca), né l’amore dei suoi cari servirono a farlo riprendere.

Morì il 13 settembre 1887.