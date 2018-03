Cronaca



Rischio idrogeologico, codice giallo su tutta la Toscana per l'intera giornata di sabato

venerdì, 16 marzo 2018, 16:11

Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalla mezzanotte di stasera, venerdì 16 marzo, fino alla mezzanotte di domani, sabato 17. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in conseguenza del nuovo peggioramento meteo che annuncia piogge a partire dalle zone meridionali della regione in estensione al resto della Toscana.

PIOGGIA - Dalla serata di oggi, venerdì, e nel corso della giornata di domani, nuovo peggioramento con piogge e locali rovesci. Dalla fine mattinata di domani le piogge tenderanno a risultare più sparse concentrandosi lungo la costa centro settentrionale, sul nord ovest e sul basso e medio bacino dell'Arno, ove potranno tuttavia assumere carattere temporalesco. Si prevedono su tutte le aree cumulati medi significativi e cumulati massimi non elevati.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.