Ritrovato lo scialpinista scomparso sul Monte Rondinaio

domenica, 25 marzo 2018, 22:36

Felice conclusione per l'intervento di ricerca dello scialpinsta scomparso questa sera nella zona del Monte Rondinaio. Alla ricerca dell'uomo, esperto scialpinsta bolognese, una squadra della Stazione di Lucca del SAST e due squadre del Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna. La ricognizione ha infatti interessato più versanti del gruppo del Monte Rondinaio. Le ricerche, particolarmente delicate per la presenza di accumuli di neve nei canali, si preannunciavano piuttosto lunghe. Fortunatamente dopo le 21.30 l'allarme è rientrato. L'uomo è infatti riuscito a raggiungere un centro abitato in Valle delle Tagliole, sul versante emiliano: da lì è riuscito a telefonare tranquillizzando familiari e soccorritori.