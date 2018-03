Cronaca



Ruba 32 sacchetti di pistacchi: denunciato rumeno di 38 anni

martedì, 13 marzo 2018, 14:30

E' stato sorpreso con 32 sacchetti di pistacchi (per un valore di 95 euro) nascosti sotto il giubbino, un rumeno di 38 anni. L'uomo è stato denunciato e raggiunto da foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca.

Il fatto è avvenuto in un supermercato di via Vetricaia, a Lucca. Ad accorgersi del furto è stato il direttore dell'esercizio commerciale, che ha chiamato il 113.

La volante intervenuta ha accompagnato il soggetto in questura per l'identificazione e denuncia e per notificargli il foglio di via dal comune di Lucca