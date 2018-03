Cronaca



Ruba in un supermercato, ladro recidivo in manette

giovedì, 8 marzo 2018, 13:09

Ieri sera, la volante ha arrestato un italiano per furto all'interno di un supermercato di via Carlo del Prete. Il ladro si era appropriato di accessori di telefonia per un valore di 115 euro. Il soggetto non è nuovo a questi illeciti: ha numerosi precedenti per fatti analoghi e la sera precedente aveva rubato merce simile (per un valore di 150€) in un altro supermercato. Oggi processato per direttissima è stato rimesso in libertà.