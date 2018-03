Cronaca



Se ne è andato Mimmo Càndito, inviato speciale e amico delle Gazzette

sabato, 3 marzo 2018, 17:53

di aldo grandi

Alla fine ha vinto lui, il male incurabile, quello che ti si appiccica addosso e non ti molla mai. Eppure Mimmo Càndito, inviato speciale sui fronti di guerra di tutto il mondo, era riuscito, per un lungo periodo, a tenerlo a bada, non a vincerlo ché quasi impossibile, ma a osservarlo vis à vis, senza per questo farsi colpire alle spalle. La sua scomparsa, avvenuta poche ore fa, ci spinge a ricordare questo giornalista dotato di una speciale umanità, un collega che aveva visto da vicino la morte chissà quante volte e che quando la morte, anni fa, gli presentò il conto, fu capace di reagire e di sconfiggerla.

Noi lo abbiamo conosciuto due anni fa, quando venne a presentare alla libreria Ubik il suo libro 55 vasche Le guerre, il cancro e quella forza dentro, un libro che chi scrive ha letto tutto d'un fiato e che nelle sue pagine ha imparato a conoscere e ad ammirare la forza d'animo e la volontà di questo eterno ragazzo che ha sempre sfidato il destino pur di trovarsi a contatto con la notizia. Mentre Càndito presentava il suo libro nei locali di Gina Truglio in via Fillungo, sua moglie, Marinella Venegoni, uno dei critici musicali più apprezzati e conosciuti, teneva una lezione di giornalismo ai ragazzi delle Gazzette riuniti a Palazzo Bernardini per la prima edizione delle Lezioni di giornalismo.

55 vasche è un libro che ti spinge, inevitabilmente, a fare i conti con te stesso e con la vita, non la vita di quando tutto inizia e ha all'orizzonte la prospettiva, bensì la vita che ti annuncia l'arrivo del suo contraltare, la morte e tu non sei disposto, non puoi e non vuoi, accettare l'improvviso annuncio. Mimmo Càndito ha scritto articoli per il quotidiano torinese un po' da tutti i teatri di guerra del mondo e si è ammalato, con ogni probabilità, durante la Guerra del Golfo, quando Saddam Hussein invase il Kuwait e la coalizione guidata dagli Stati Uniti intervenne per combatterlo e distruggerlo. Un tumore al polmone, di quelli maligni, nel senso che ti entrano dentro senza pietà pronti a divorare ogni tuo residuo spirito di resistenza. Ma Mimmo Càndito non molla e inizia la sua battaglia che, pur con numerose vittorie intermedie, si è conclusa, purtroppo, con la più terribile e inappellabile delle sconfitte.

Mimmo Càndito ci raggiunse, terminato l'appuntamento in via Fillungo, a Palazzo Bernardini e interagì con il pubblico, lui che, del giornalismo, aveva vissuto uno dei mestieri più affascinanti quello, appunto, dell'inviato di guerra. Una persona dolce, squisita, che lasciò un bel ricordo con le sue parole in tutti coloro che ebbero la ventura di ascoltarlo. Appariva in buona salute, abbronzato, sapevamo che aveva lottato con il male dei mali, ma vedevamo in lui la grande voglia di non cedere un millimetro.

E' andata come è andata e oggi la Gazzetta ha voluto ricordare, con queste poche parole, un collega che ha dimostrato di essere anche un grande uomo.

A Marinella Venegoni le condoglianze di tutta la redazione.