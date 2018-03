Cronaca



Seggi chiusi: ecco le affluenze

domenica, 4 marzo 2018, 19:56

A livello nazionale il dato è quello del 73,82 per cento alla Camera e 73,78 al Senato, mentre in Toscana ha votato il 77,36 per la Camera e il 77,15 al Senato. A Lucca ha votato il 74,55 per cento alla Camera (precedenti 75,20 per cento) e il 74,34 per cento al Senato (74,97 per cento precedenti).

In calo l'affluenza alle urne rispetto alle ultime elezioni del 2013. Solamente Villa Basilica inverte la rotta sia per Camera che per Senato con un 76,88 per cento rispetto alle precedenti (70,15 per cento) e 76,38 per cento (precedenti 69,56 per cento).

CAMERA

LUCCA

alle ore 12: 19,42 per cento

alle ore 19: 60,70 per cento

alle ore 23: 74,44 per cento

precedenti 74,49 per cento

ALTOPASCIO

alle ore 12: 17,51 per cento

alle ore 19: 55,71 per cento

alle ore 23: 74,49 per cento

precedenti 76,82 per cento

CAPANNORI

alle ore 12: 20,84 per cento

alle ore 19: 63,96 per cento

alle ore 23: 73,21 per cento

precedenti 75,15 per cento

PORCARI

alle ore 12: 14,85 per cento

alle ore 19: 48,83 per cento

alle ore 23: 69,94 per cento

precedenti 76,32 per cento

MONTECARLO

alle ore 12: 19,36 per cento

alle ore 19: 57,16 per cento

alle ore 23: 75,47 per cento

precedenti 78,74 per cento

VILLA BASILICA

alle ore 12: 20,45 per cento

alle ore 19: 61,67 per cento

alle ore 23: 76,88 per cento

precedenti 70,15 per cento

SENATO

LUCCA 74,17 per cento -- precedenti 74,18 per cento

ALTOPASCIO 74,58 per cento -- precedenti 76,83 per cento

CAPANNORI 72,95 per cento -- precedenti 74,79 per cento

PORCARI 69,90 per cento -- precedenti 76,33 per cento

MONTECARLO 75,12 per cento -- precedenti 78,55 per cento

VILLA BASILICA 76,38 -- precedenti 69,56 per cento