Sequestrato denaro "sospetto" nell'auto di due spacciatori

sabato, 3 marzo 2018, 12:25

Nei giorni scorsi, la squadra volante e la squadra mobile della questura, hanno dato luogo al sequestro di un'ingente somma di denaro.



Una volante, in particolare, durante un servizio di prevenzione ai furti, nelle ore serali ha proceduto ad un normale controllo di una vettura con a bordo due soggetti sospetti. Da una delle verifiche sulla banca dati, entrambi risultavano avere precedenti condanne definitive per spaccio di sostanze stupefacenti, pertanto gli operatori hanno proceduto ad un controllo più approfondito rinvenendo, all'interno della tasca di una giacca, un rotolo di banconote da 1.700 euro.



Considerando che il soggetto non aveva alcuna occupazione e non sapeva giustificare il possesso di quella somma, gli operatori, ulteriormente insospettiti, hanno proceduto ad un controllo maggiormente invasivo dell'automobile rinvenendo, all'interno di uno sportello, altri due rotoli di banconote di piccolo taglio per un totale di 10 mila 680 euro. A quel punto è stata coinvolta anche la squadra mobile, i cui investigatori hanno riconosciuto i due soggetti come esponenti di spicco del traffico di stupefacenti, già colpiti da precedenti condanne definitive.



La somma rinvenuta era presumibilmente riconducibile ad una vendita di droga appena effettuata ma, non avendo trovato tracce di stupefacente, non è stato possibile procedere all'arresto.



Tuttavia, in virtù della legge in materia di contrasto alla criminalità organizzata (art 12 sexsies della legge 306/92), gli investigatori, sotto la guida del Pubblico Ministero Dott Ingangi, sono riusciti a sequestrare il denaro che era sicuramente frutto di attività illecite, anche considerando che entrambi i soggetti negli ultimi anni non avevano dichiarato alcun reddito.



La somma quindi è stata confiscata dalla procura e messa nelle casse dello stato.