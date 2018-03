Spaccio, ai domiciliari pusher albanese

Altri articoli in Cronaca

domenica, 18 marzo 2018, 14:22

Movimentato episodio ieri sera attorno alle 22 in piazza S. Michele, dove un immigrato di circa trent'anni ha dato in escandescenza richiamando l'attenzione dei passanti

domenica, 18 marzo 2018, 14:10

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha prorogato fino alle 12 di domani, lunedì 12, il codice giallo per pioggia. Quello per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore continuerà ad interessare tutta la Toscana

sabato, 17 marzo 2018, 16:55

L'associazione "L'Amore non conta i cromosomi onlus" organizza una festa, a ingresso gratuito, che si terrà domenica 18 marzo alle ore 15 presso il centro parrocchiale le Vele a San Donato per passare un pomeriggio di sensibilizzazione in vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down

sabato, 17 marzo 2018, 13:31

"Giochiamo in sala operatoria". E' il progetto portato avanti dal personale infermieristico del blocco operatorio dell'ospedale "San Luca" di Lucca per ridurre l'ansia preoperatoria nei bambini e nei loro genitori

venerdì, 16 marzo 2018, 16:11

Codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalla mezzanotte di stasera, venerdì 16 marzo, fino alla mezzanotte di domani, sabato 17

venerdì, 16 marzo 2018, 09:58

L'azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, Libera Professione ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero