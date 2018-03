Ancora cocaina sull’A/1: arrestati dalla Polstrada due spacciatori lucchesi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 10 marzo 2018, 10:22

Cub Trasporti Lucca interviene in merito all'accordo sul sistema contrattuale firmato tra i vertici di Cgil-Cisl-Uil e quelli di Confindustria dopo un percorso iniziato nel 2009

venerdì, 9 marzo 2018, 15:29

Il coordinatore provinciale DiCCAP Lucca, cav. Domenico Gatto, scrive all’amministrazione comunale per ringraziarla delle parole di elogio nei loro confronti

venerdì, 9 marzo 2018, 13:49

Grossomodo, il centro di educazione al riuso propone per il periodo Marzo – Maggio una serie di laboratori e corsi di formazione con materiale di scarto. I laboratori non richiedono particolari doti artistiche o musicali e si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile

venerdì, 9 marzo 2018, 10:42

Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 si terrà in tutta Italia, e in particolare a Lucca, la 17^ giornata nazionale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)

giovedì, 8 marzo 2018, 17:10

Ancora un'altra giornata in piazza per la polizia di stato, stamattina, insieme agli altri protagonisti del codice rosa, in Piazza Napoleone, a Lucca, per festeggiare le donne con l'impegno di sempre: quello di accogliere, ascoltare ed aiutare

giovedì, 8 marzo 2018, 13:09

Ieri sera, la volante ha arrestato un italiano per furto all'interno di un supermercato di via Carlo del Prete. Il ladro si era appropriato di accessori di telefonia per un valore di 115 euro. Il soggetto non è nuovo a questi illeciti