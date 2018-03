Cronaca



Taglio del nastro per Collezionando: al Polo Fiere due giorni per gli appassionati del fumetto

sabato, 24 marzo 2018, 12:21

di eliseo biancalana

"Quest'anno gli ingredienti per il successo dell'iniziativa ci sono tutti" ha esordito ottimista il presidente di Lucca Crea durante la cerimonia di inaugurazione di Collezionando 2018 al Polo Fiere di Sorbano del Giudice. La due giorni dedicata al fumetto da collezione è organizzata da Lucca Crea e da Anafi (Associazione Nazionale Amici del fumetto e dell'Illustrazione).



Numeroso il pubblico che ha affluito in questo primo giorno della manifestazione, probabilmente favorito dal bel tempo. Caredio ha sottolineato che sono molte le iniziative messe in campo quest'anno, anche coinvolgendo le scuole e il mondo dello sport (in particolare la Lucchese calcio).



Presente per l'amministrazione comunale al taglio del nastro il sindaco Alessandro Tambellini, accompagnato dagli assessori Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina. Il primo cittadino ha sottolineato che il comune ha cercato di lavorare sui laboratori della manifestazione, soprattutto per far imparare l'arte e la storia del fumetto ai bambini. Proprio la presenza dei più giovani è uno dei tratti distintivi di questa edizione, grazie alla presenza delle scuole.



La dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, Donatella Buonriposi, ha sottolineato che intorno al mondo del fumetto ruotano tantissime professioni e per questo UST e Lucca Crea stanno realizzando un progetto di alternanza scuola-lavoro.



Paolo Gallinari, presidente Anafi, ha dedicato Collezionando 2018 alla memoria del fumettista Alberto Ongaro, che è deceduto nella giornata di ieri. Collezionando 2018 prosegue anche domenica 25 marzo. Per informazioni www.luccacollezionando.com.