Cronaca



Tentato furto al Corriere Bartolini: due in manette

venerdì, 23 marzo 2018, 15:17

di barbara ghiselli

Brillante operazione del reparto prevenzione crimine della questura di Lucca che è riuscita a trarre in arresto ieri notte (22 marzo) con l'accusa di furto aggravato e resistenza il 41enne Denis Satori (nato a Lucca) e il 21enne Erik Iussi (nato a Pietrasanta).

Ma cosa è accaduto precisamente? Grazie ad una segnalazione fatta da un istituto di vigilanza verso le 23.30 quando è scattato l'allarme presso la sede del corriere Bartolini a Sorbano del Giudice, due volanti contattate via radio, trovandosi nei pressi del suddetto luogo sono arrivate sul posto e si sono disposte silenziosamente, a fari spenti, nelle due possibili vie di fuga intorno alla zona. I poliziotti si sono resi conto che tre soggetti erano entrati dentro al corriere Bartolini sfondando una porta laterale ed erano arrivati alla cassaforte con l'obiettivo di aprirla. Dopo poco altre tre volanti hanno raggiunto la zona. Gli agenti a questo punto si sono avvicinati ai malviventi e hanno fermato Denis Satori mentre per arrestare gli altri due hanno dovuto affrontare un rocambolesco inseguimento dato che gli altri componenti della banda di ladri nel tentativo di fuggire hanno addirittura scalvacato il guard rail dell'A11 e attraversato quattro corsie dell'autostrada. I poliziotti a quel punto prontamente, coraggiosamente li hanno inseguiti e sono riusciti a trarre in arresto uno dei due ladri : Erik Iussi. Il terzo complice è riuscito invece a fuggire e c'è il forte sospetto che ci fosse anche un quarto complice e quindi l'opera investigativa della polizia sta continuando appunto anche in questo senso.Durante questa operazione un agente è rimasto lievemente ferito ma nonostante la prognosi di tre giorni, già questa mattina era a lavoro. Sono stati trovati nel luogo del furto arnesi( tra cui mazze e flessibili) rubati in un cantiere vicino che i malviventi avevano preso perché ritenuti utili per compiere la loro azione criminosa mentre invece di loro proprietà era il jammer, strumento utile per le frequenze, che si erano portati dietro insieme a ricetrasmittenti e che dimostra quanto la banda di ladri fosse tutt'altro che un gruppo improvvisato ma bensì ben organizzato.

I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza. In esito all'udienza per direttissima il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per Denis Satori e gli arresti domiciliari per Erik Iussi.

Soddisfazione per l'operazione da parte del questore di Lucca Vito Montaruli che ha ricordato l'importanza del lavoro in sinergia anche con gli istituti di vigilanza come sottolineato dal protocollo sulla sicurezza “Mille occhi sulla città”. Montaruli ha poi dichiarato che entro la fine di quest'anno sono previsti dei rinforzi in questura infatti a quelli già presenti si aggiungeranno altri 20 componenti (tra cui anche allievi) in modo da poter contrastare ancora maggiormente ed efficacemente il crimine presente sul territorio.