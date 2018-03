Cronaca



Tutto pronto per la nuova edizione di "VerdeMura"

giovedì, 29 marzo 2018, 14:27

di barbara ghiselli

Un appuntamento molto atteso e che inaugura la bella stagione è sicuramente quello di VerdeMura, mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria aperta, giunta all'undicesima edizione, che si terrà questo anno il 6, il 7 e l'8 aprile nel tratto di mura urbane tra il Baluardo Santa Croce e il Baluardo San Donato. “ Il cambiamento della sede della mostra mercato – ha esordito il sindaco Alessandro Tambellini, alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina – è stata una scelta pensata per evitare di dover chiudere un tratto delle mura, come invece era stato fatto negli anni passati. A questa motivazione si aggiunge il fatto che la location facilita maggiormente l'adeguamento alle recenti norme nazionali sulla sicurezza oltre all'esigenza di disporre di maggior spazio per una migliore disposizione degli stand in vendita”. Tambellini ha sottolineato che il programma della manifestazione è ampio e interessa non solo gli specialisti in questo settore ma anzi è un modo per avvicinare tutti al mondo della natura e del giardinaggio. A dimostrazione di ciò, sono presenti infatti nel calendario della manifestazione, numerosi laboratori per bambini, di apprendimento creativo con fiori e foglie, di contatto curioso con gli insetti, di manualità con piccole costruzioni di falegnameria da giardino e tornitura in legno, di conoscenza delle origini del vino e di sensibilizzazione all'utilizzo dei prodotti naturali.”Ci sarà anche una “Piccola biblioteca verde dei bimbi” - ha fatto presente Tambellini - con libri su orto, giardino, frutta e altro ancora inerente il regno vegetale. La manifestazione vedrà la presenza anche dei i ragazzi dell’istituto superiore di istruzione di Barga, scuola alberghiera che ha scelto VerdeMura per far sperimentare ai giovani allievi il loro futuro mestiere. Durante la manifestazione, in orari stabiliti, entreranno in azione preparando e offrendo cocktails ai visitatori”.

Soddisfatto naturalmente anche Alessandro Biancalana, presidente dell'Opera delle Mura, che ha ricordato che a VerdeMura quest'anno il numero degli espositori provenienti da tutta Italia è sicuramente uno tra i prezzi più bassi se paragonato a manifestazioni analoghe. Bianacalana ha segnalato poi due importanti mostre all'interno di VerdeMura: quella sui glicini straordinari e quella sulle piante spontanee alimentari più utilizzate in Lucchesia.

Presente alla conferenza anche il dirigente comunale Maurizio Tani, che, alla conferenza, ha anticipato che a VerdeMura saranno annunciati i progetti dei sei giardini dell'evento Mura Creative (appuntamento atteso da architetti e paesaggisti e da chi frequenta i linguaggi della progettazione degli spazi verdi), giardini che verranno realizzati in concomitanza con Murabilia, l'importante mostra mercato di giardinaggio di fine estate sulle mura lucchesi, che quest'anno si svolgerà nei giorni 7-8 e 9 settembre.



Informazioni VerdeMura

Orari: venerdì 6 aprile: ore 12-19; sabato 7 aprile e domenica 8 aprile: ore 9.30-19;

Ingresso: Intero 6 euro; ridotto 3 euro (over 65, minori tra 8 e 14 anni e diversamente abile con accompagnatore, Carta verde 2017 della rivista Vita in Campagna); gratuito minori di 8 anni.

Abbonamento per 2 giorni 10 euro; abbonamento per 3 giorni 16 euro; acquisto cumulativo di 20 ingressi

120 euro + due biglietti omaggio.

I cani possono entrare se accompagnati al guinzaglio.

La vendita biglietti termina un’ora prima della chiusura.

Trasporto piante: servizio gratuito di noleggio carriole e area di deposito-consegna piante a cui accedere con l’automobile.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.verdemura.it o la pagina Facebook verdemura.lucca