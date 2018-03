Cronaca



Ultimatum del sindaco al circo: che fine faranno gli elefanti?

venerdì, 23 marzo 2018, 18:46

Dopo la decisione del Tar della Toscana che ha bocciato il ricorso della società che gestisce il circo Medrano, quest'ultimo deve togliere gli animali dal piazzale don Baroni entro la mezzanotte di stasera. Nel pomeriggio, però. i tre elefanti erano ancora lì e non si capisce dove potranno essere messi vista anche la dimensione piuttosto ragguardevole. Il comune ha anche intimato al circo di non utilizzare alcun animale negli spettacoli programmati durante la permanenza a Lucca. A questo punto c'è da domandarsi se la toppa, per quelle povere bestie, non sia peggio del buco.