Un finanziamento per “insegnare” metodi e strumenti utili nella lotta all'evasione fiscale

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:44

Il comune di Lucca ha ottenuto un finanziamento di 20 mila euro per portare avanti le attività di contrasto all'evasione fiscale e per condividere con altri enti le esperienze e le buone pratiche sviluppate nel settore.

Il Comune ha infatti aderito al progetto “Riscossione e Contrasto all’Evasione”, promosso dalla fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, in risposta all’avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche, promosso dall’Agenzia per la coesione territoriale e finanziato dai fondi della Comunità Europea “Open Community PA2020”.

Il progetto è finalizzato alla trasferimento di buone pratiche, esperienze, metodologie, sistemi organizzativi e tecnologici innovativi, realizzati nell’ambito della riscossione e nel contrasto all’evasione. Sulla base di questi obiettivi, il Comune di Lucca è stato proposto come “Ente Cedente”; ovvero come soggetto che trasmette ad agli altri partner metodi, esperienze e strumenti già sviluppati nell'ambito delle proprie attività di contrasto all’evasione e di analisi in materia di riscossione.

Nelle scorse settimane l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato la graduatoria definitiva dove, su 98 progetti presentati, quello del Comune di Lucca è risultato approvato assieme a soltanto altri 18 partecipanti.

“L'amministrazione comunale di Lucca sta lavorando da tempo nell'ambito della lotta all'evasione fiscale – commenta l'assessore ai tributi Giovanni Lemucchi – con tutta una serie di azioni che utilizzano tecniche e strumenti innovativi per l'analisi e l'incrocio di basi informative, che ci hanno permesso di raggiungere risultati notevoli. All'inizio dello scorso anno abbiamo avviato in via sperimentale un'ulteriore attività che utilizza i nuovi strumenti tecnologici anche in materia di riscossione. Quello di oggi, quindi, è prima di tutto un importante riconoscimento che ci viene dato, anche in termini di risorse aggiuntive da destinare al settore, che ci deve spingere a fare sempre meglio, nell'ottica di una ancora maggiore equità fiscale”.

Adesso, dopo il passaggio della delibera in giunta ieri (martedì 27 marzo) e la prossima firma del Protocollo d’intesa tra i Comuni partecipanti, inizieranno le varie attività previste dal progetto. Al progetto, oltre al Comune di Lucca, partecipano altri sette Comuni, fra cui Siracusa come Ente capofila, Venezia e Firenze.