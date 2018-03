Cronaca



Villaggio Europa piange Liliana Martinelli

domenica, 4 marzo 2018, 17:25

Se n'è andata una persona per noi indimenticabile Liliana Martinelli! Il funerale si terrà lunedi 5 marzo alle 15 nella chiesa di Mutigliano. Per i giovani aderenti all'O.G.E. (Organizzazione Giovani Europeisti) che nei primi anni '60 ci avvicinavamo all'attività di Gemellaggio, non era la segretaria del sindaco, ma un'amica, una consigliera, una ispiratrice.

"Non avevamo bisogno di chiedere un appuntamento per parlare con lei - è scritto in una nota - La sua disponibilità era immediata, cordiale, comprensiva, competente, appassionata. Ha mantenuto rapporti con le Città Gemelle anche dopo essere andata in pensione, specialmente con la famiglia di Jhon Jones di Abingdon. Se oggi siamo qui, nonostante tutto e tutti, ad occuparci caparbiamente di Gemellaggio lo dobbiamo in buona parte anche a lei. Grazie Liliana".