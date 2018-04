Al via le "Pulizie di Primavera"

Altri articoli in Cronaca

martedì, 3 aprile 2018, 11:12

Stanziati 3 milioni di euro per interventi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo è quanto deciso durante la seduta del Lode (l’organo di indirizzo politico sull’edilizia popolare, la cui assemblea raccoglie i rappresentanti di tutti i comuni della provincia di Lucca) convocata lo scorso 28 marzo

lunedì, 2 aprile 2018, 23:44

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a San Concordio, all'interno di una capanna in precarie condizioni, dove un senzatetto è morto carbonizzato in seguito all'incendio divampato quasi probabilmente per un falò acceso per riscaldarsi e superare la notte

lunedì, 2 aprile 2018, 21:41

Nella notte tra sabato e domenica una banda di una decina di giovani, presumibilmente maghrebini, sono entrati nel ristorante greco di Corte della Campana e hanno portato via decine di bottiglie di vino e birra da frigoriferi e scaffali

lunedì, 2 aprile 2018, 09:57

Più che un episodio, un'abitudine. Riceviamo infatti un altro scatto da parte di un nostro lettore in cui si notano auto in sosta anche di domenica notte (1 aprile, giorno di Pasqua) sotto gli spalti fuori Porta Santa Maria. La segnalazione fa seguito a quella di venerdì

domenica, 1 aprile 2018, 19:19

L'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca saluta Moreno Costa, che ci ha lasciato la scorsa notte. Partigiano combattente nella formazione "Bandelloni", partecipò attivamente alla Liberazione della Versilia e si distinse nell'immediato dopoguerra nell'opera di sminamento

sabato, 31 marzo 2018, 19:34

Brutto incidente stradale questo pomeriggio a San Donato, intorno alle 17, quando due automobili si sono scontrate presso l'incrocio tra via delle Città Gemelle e la via di San Donato