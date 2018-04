Cronaca



Ancora auto parcheggiate sotto le mura. Nessun controllo, nessuna sanzione?

lunedì, 2 aprile 2018, 09:57

Più che un episodio, un'abitudine. Riceviamo infatti un altro scatto da parte di un nostro lettore in cui si notano auto in sosta anche di domenica notte (1 aprile, giorno di Pasqua) sotto gli spalti fuori Porta Santa Maria.



La segnalazione fa seguito a quella di venerdì (Venerdì Santo) in cui un altro lettore aveva fotografato, intorno alle 23.30, una fila di macchine parcheggiate sull'area verde subito sotto gli spalti.



A questo punto i cittadini si chiedono se, sia in un caso che nell'altro, le auto siano state controllate e gli automobilisti multati o meno.