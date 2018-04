Cronaca



Asl, trasferimento degli ultimi servizi dal centro socio sanitario di S.Anna a "Campo di Marte"

martedì, 24 aprile 2018, 12:48

In vista della prossima chiusura per lavori di ristrutturazione del centro socio sanitario di Sant'Anna, l'Azienda USL Toscana nord ovest ha definito il cronoprogramma relativo al trasferimento dei servizi dalla struttura distrettuale alla Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca.

Grazie ad una serie di riunioni ed approfondimenti con il personale interessato è stato infatti completato il quadro degli interventi necessari. In realtà alcune azioni erano già state attuate nelle settimane precedenti, mentre altre sono previste nei prossimi giorni, per arrivare ad un vero e proprio trasloco in programma giovedì 3 e venerdì 4 maggio.

Con questa programmazione, l'Azienda conta di garantire tutte le attività distrettuali nella nuova sede già a partire da lunedì 7 maggio.

Per quanto riguarda gli interventi già effettuati nelle settimane precedenti, da ricordare che dallo scorso 26 marzo il servizio del centro vaccinale pediatrico per i residenti nei comuni di Lucca e Pescaglia viene assicurato all'interno della Casa della Salute della Cittadella "Campo di Marte", al quarto piano dell'edificio C. Sono rimasti invariati i numeri di telefono e gli orari di apertura al pubblico del nuovo centro, che accoglie i bambini ed i ragazzi invitati per le vaccinazioni.

Tra le azioni propedeutiche al trasferimento da Sant'Anna, da segnalare anche lo spostamento già avvenuto degli ambulatori oculistico ed ortottico dal primo piano del padiglione B al terzo piano dello stesso edificio (corridoio B). Il trasferimento è avvenuto senza alcuna interruzione del servizio, già attivo nei nuovi locali.

Ha cambiato sede anche l'Ufficio Accertamenti e mancati pagamenti da prestazioni sanitarie (recupero ticket), in precedenza dislocato nell'edificio E del "Campo di Marte", che riprenderà regolarmente la sua attività mercoledì 2 maggio al quarto piano dell'edificio C.

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio è in programma lo spostamento degli altri servizi da Sant'Anna a "Campo di Marte": ambulatori di psichiatria al terzo piano dell'edificio B, ambulatorio ginecologico al secondo piano del padiglione B, attività di logopedia al primo piano del padiglione E (insieme agli altri ambulatori della Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza).

Il servizio CUP di prenotazione verrà riassorbito all'interno dell'attuale CUP di "Campo di Marte", con l'apertura di uno sportello supplementare.

Per quanto riguarda i prelievi di sangue, questi - oltre all'incremento del numero di sedute in collaborazione con la Croce Verde per l'Oltreserchio - saranno garantiti al centro prelievi di "Campo di Marte". A partire da mercoledì 9 maggio, inoltre, sarà riorganizzato il servizio suddividendo gli accessi e gli spazi fisici tra i prelievi richiesti in preaccettazione (su appuntamento), che saranno effettuati al primo piano del padiglione B, da quelli in libero accesso che rimarranno nell'attuale centro prelievi nel padiglione E

L'Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce, infine, che è possibile entrare con l'auto nel perimetro del "Campo di Marte" solo in caso di necessità. Il numero dei posti auto nella Cittadella della salute è infatti limitato e riservato agli anziani ed ai pazienti con difficoltà a camminare. Tutte le altre persone sono invitate ad usufruire dei parcheggi liberi subito al di fuori del perimetro ed in particolare quelli vicini all'ingresso dell'ex Pronto Soccorso (lato San Vito).