Assalto al Dionysos, ladri svuotano il locale

lunedì, 2 aprile 2018, 21:41

E' affranta e, allo stesso tempo, sorpresa la titolare del ristorante greco Dionysos di Corte della Campana, preso letteralmente d'assalto la notte di Pasqua tra sabato e domenica da una banda di giovani presumibilmente maghrebini che si sono impossessati di decine di bottiglie di vino e birra asportate dai due frigoriferi del locale e dagli scaffali alle pareti. E' la seconda volta in pochi mesi. La prima, infatti, è stata a Natale quando furono rubati i soldi del fondo cassa, un tablet e uno smartphone. Questa volta è stato preso anche il registratore di cassa che è stato ritrovato sfondato.

"Abbiamo protestato e anche raccolto firme perché qui in Corte della Campana soprattutto il sabato sera non si fa vita - spiega la titolare del ristorante greco - Ci sono due gruppi che si infilano a turno nel vicolo che porta al ristorante Il piccolo mondo e si fumano delle canne o bevono. Sabato notte si sono infilati attraverso la cucina nel ristorante e hanno svuotato i due frigoriferi che io avevo pieni di bottiglie di vino bianco e birra. Poi hanno preso le bottiglie di rosso dagli scaffali, ma la cosa incredibile è che non sono fuggiti con la roba, ma si sono fermati sui tavoli del Piccolo Mondo e nel vicolo a bere quello che avevano rubato. Infatti il mattino seguente sono state trovate bottiglie semivuote, altre rotte, un danno enorme per me che è la seconda volta che vengo presa di mira. Ora andrò a presentare la denuncia. Tutti sanno benissimo quel che succede la notte in questo vicolo, ma nessuno viene a controllare e questi giovani fanno come vogliono".