Auto va a fuoco nella notte in centro storico

sabato, 14 aprile 2018, 20:08

Auto in fiamme nel cuore della notte, in pieno centro storico. È successo in un parcheggio in via dei Bacchettoni, nei pressi dell'incrocio con via Brunero Paoli. L'allarme è scattato verso le ore 1.20.

L'incendio è partito da un veicolo parcheggiato negli stalli gialli per residenti. Il fuoco ha danneggiato anche due macchine vicine. Verso le ore 1.24 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per domare le fiamme, che è rimasta sul luogo fino alle 3.30. Sul posto anche la polizia.

"È stato uno spavento" afferma un residente che vive accanto al luogo dell'incendio e si è visto le fiamme davanti alla finestra di casa. Pare che a dare l'allarme sia stato un passante. L'auto che ha preso fuoco apparterrebbe a un signore che abita nelle vicinanze. Una prima ipotesi al momento sarebbe quella di un'autocombustione del veicolo.

Nel pomeriggio di oggi sono ancora visibili i segni dell'incendio e i danni che ha lasciato su alcune delle macchine vicine a quella bruciata.