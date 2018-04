Autoregolamentazione per l'uso dei risciò: a palazzo Orsetti un un gruppo di noleggiatori presenta una proposta per i quadricicli a pedali

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 aprile 2018, 18:22

Una splendida notizia per tutti i cittadini lucchesi: la Croce Verde P.A. di Lucca rende noto che il Centro Prelievi “Oltreserchio” aumenterà i giorni di apertura al pubblico. Situato presso gli Studi Medici Ponte San Pietro, il presidio sarà infatti aperto anche il mercoledì ed il sabato mattina con orario...

giovedì, 19 aprile 2018, 17:06

A dirlo è stata l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco intervenendo su Radio 24 alla trasmissione 'Effetto giorno' riguardo agli atti di bullismo messi in atto da alcuni studenti dell'Itc Carrara di Lucca nei confronti di un professore

giovedì, 19 aprile 2018, 16:49

Nonostante ai lati di piazza Cittadella ci siano i cartelli che indicano il divieto di sosta dei mezzi per tutte le 24 ore del giorno, questa mattina alle 11 facevano mostra di sé, oscurando persino il Maestro agli occhi di più comitive di turisti, ben tre camion.

giovedì, 19 aprile 2018, 15:54

Sono stati elevati 11 verbali per illeciti amministrativi, eseguiti 11 sequestri amministrativi e sei attrezzature da pesca non consentite. I verbali amministrativi hanno colpito, nel dettaglio, sei ristoranti di cui uno a Lucca, tre ristoranti etnici (uno di Viareggio ed uno di Lido di Camaiore), un ambulante e due pescatori...

giovedì, 19 aprile 2018, 15:23

Dopo i nuovi video spuntati in rete in queste ore in cui gli studenti di una scuola di Lucca minacciano e insultano un professore e mettono in atto gravi episodi di bullismo, il Codacons chiede alla magistratura di estendere le indagini anche nei confronti dei vertici dell'istituto scolastico teatro della...

giovedì, 19 aprile 2018, 14:59

Un cittadino di Lucca si è rivolto alla sede provinciale della Federconsumatori, segnalando di aver sottoscritto il contratto per il servizio internet fibra e di non aver ottenuto l'attivazione del rapporto con il gestore telefonico