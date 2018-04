Cronaca



Bullismo al Carrara, in tre bocciati, due sospesi fino al 19 maggio, ma andranno agli scrutini

sabato, 21 aprile 2018, 17:24

di gabriele muratori

Tre studenti saranno bocciati e dovranno ripetere l'anno, due invece saranno sospesi fino al prossimo 19 maggio, ma potranno comunque essere ammessi agli scrutini. Con questo esito definitivo, si è conclusa verso le 16 di oggi pomeriggio, la seduta decisionale del consiglio d'Istituto della scuola superiore Itc Carrara, per addivenire alla svolta finale per le sanzioni da mettere in atto in seguito agli spiacevoli episodi di scherno e bullismo che nei giorni scorsi hanno tristemente fatto il giro del web e dei programmi televisivi di tutta Italia. Alla presenza di vari referenti di vari ordini, grado e ruolo, si è quindi espresso il consiglio d'Istituto presenziato dal preside Cesare Lazzari, che ha così sancito una disposizione che supera quanto proposto dall'organo sottostante del consiglio di classe del giorno precedente. Dopo ore di riunione, nella mattinata di oggi, è stato infatti ascoltato un ragazzo che ieri non era presente al consiglio di classe, ragion per cui il responso generale ha subito una nuova rivalutazione. Diversamente quindi da quanto previsto in precedenza, non saranno più in cinque ragazzi a perdere l'anno, bensì solo tre. Agli altri due ragazzi viene ancora concessa la possibilità di poter rientrare a scuola dopo il mese, e quindi impegnarsi per superare l'anno scolastico. Invariata invece la decisione per il sesto ragazzo implicato, per il quale la sanzione si è invece stoppata a quanto deciso dal consiglio di classe, ovvero sospeso per quindici giorni.

Eloquenti le parole del preside Lazzari, il quale si è pronunciato alla stampa presente, ovviamente anche nazionale, descrivendo quanto sia stata scrupolosa e diligente la valutazione dell'accaduto e quindi dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi. "Per i tre ragazzi che saranno bocciati, non ci sono le condizioni per poter continuare serenamente la scuola fino a giugno" - racconta il preside – "Abbiamo voluto evitare loro di essere esposti ad un ulteriore ed inutile peso accomunando lo stress di questi giorni allo studio che da oggi sarebbe inevitabilmente impraticabile. Per ultimo ma non per ultimo, evitando anche di vivere l'isolamento da parte del resto dei compagni di scuola". Un barlume di possibilità per non perdere l'anno invece per altri due studenti implicati nei fatti di bullismo in maniera minore, i quali, dal rientro a scuola del 20 maggio prossimo, e dietro un impegno indiscutibilmente consistente, potranno continuare a sperare nella promozione. Una situazione sconcertante quella accaduta, che ovviamente ha messo in imbarazzo tutta la scuola, studenti, insegnanti e personale addetto, in quanto da circa una settimana social e televisione, evidenziano particolarmente quello che è stato l'ennesimo episodio di bullismo stavolta mostrato in maniera più grottesca e disarmante del solito. Difatti per il momento, si evidenziano già alcuni strascichi negativi. "Oltre al bombardamento mediatico che stiamo subendo a ciclo continuo in questi giorni, stiamo già risentendo di alcuni altri risvolti danneggianti. Un'azienda nostra partner con la quale avevamo una collaborazione studio lavoro, ci ha appena annunciato che intenderà chiudere le porte ai nostri studenti" – tuona il preside – "Ciò non è giusto. Non è possibile giudicare una scuola per dei fatti, seppur gravi, commessi da soli sei individui". Di eguale parere la giovane studentessa Elisa Di Nardo, rappresentante degli studenti, la quale richiede che non venga fatta di ogni erba un fascio. "Il peso di quanto accaduto e mostrato al paese, ci ha mortificato notevolmente. La nostra è una scuola seria con insegnanti validi, e quei video che milioni di italiani hanno visto non sono di certo l'immagine che dipinge il nostro istituto". Ed è in progetto proprio una manifestazione promossa dagli studenti dell'istituto per dire di no al bullismo, anche per riscattare il buon nome della scuola da loro stessi sostenuto. Sempre in termini di danno mediatico si esprime il preside. "Dell'Itc Carrara si è parlato naturalmente anche ai vertici del ministero. Da parte nostra siamo certi di aver fatto la nostra ottima parte. Si continuerà a discutere in merito a questa brutta faccenda, e chiarisco subito che non intendo accettare, leggere o ascoltare opinioni o verdetti falsi non riportanti il vero citati da chicchessia che vadano poi a ledere il nome della nostra scuola".

Un rapido riferimento al nefasto strumento che allunga episodi come questo: il cellulare. "Poco da dire. L'uso del telefono cellulare è vietato in tutto l'ambiente scolastico. Da parte mia, posso autorizzarne per motivi pertinenti, come già fatto in passato, l'uso da parte sia del personale docente e non, sia da parte degli studenti" - continua Lazzari – "ma imporre il divieto a tutti gli altri risulta ovviamente impossibile. Sull'utilizzo del cellulare dobbiamo far semplicemente affidamento al buon senso civico di tutti, anche perché oramai lo smartphone sarà il libro del futuro".

In merito al professore selvaggiamente bersagliato dai giovani studenti, il preside ha trenta giorni per poter formular opportune valutazioni e/o decisioni in merito, relative al suo comportamento di evidente poco polso adottato per placare e soprattutto punire i suoi studenti.

Una vicenda che comunque getta imbarazzo non solo sulla storica scuola di viale Marconi, ma anche sulla cittadinanza tutta, finita nell'occhio del mirino dei media, bersagliata come capro espiatorio di una situazione comune purtroppo a tante altre realtà, con la speranza che possa servire da monito per contrastare il crescente fenomeno del bullismo.