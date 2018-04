Cronaca



Bullismo al Carrara, mano pesante del consiglio di classe

venerdì, 20 aprile 2018, 20:45

di eliseo biancalana

Dopo una lunga seduta il consiglio di classe dell'Itc Carrara ha proposto la sospensione per cinque studenti per più di 15 giorni e un sesto per soli 15 giorni. Dei cinque, due sospesi fino a fine anno e tre fino al 19 maggio il che equivale a bocciarli tutti. Il sesto, invece, non sarà bocciato. La proposta ora sarà al vaglio del consiglio di istituto.