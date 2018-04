Bullismo all'ITC Carrara, Buonriposi: "Episodio molto brutto"

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 aprile 2018, 13:00

Dopo l'avvio a ottobre scorso del primo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena che collegherà, una volta ultimata, Lucca e Capannori passando dall’ospedale San Luca, adesso apre il cantiere per il secondo lotto degli interventi, che si concentrerà sul territorio comunale lucchese

martedì, 17 aprile 2018, 12:09

In seguito a nuove segnalazioni in merito a mail dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del gruppo Enel, l’azienda torna a fare tutte le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e...

martedì, 17 aprile 2018, 10:23

Si è risolto positivamente il processo per diffamazione che vedeva contrapposti il sindaco Alessandro Tambellini (come parte civile) e l'ex consigliere comunale Piero Angelini. Il sindaco ha infatti rimesso la querela a seguito di una dichiarazione in udienza dell'ex consigliere Piero Angelini (imputato), che è stata diffusa alla stampa

lunedì, 16 aprile 2018, 20:23

Un'ora fa la sentenza presso il tribunale di Lucca: l'ex comandante dei vigili urbani condannato per le avances a una vigilessa

lunedì, 16 aprile 2018, 12:44

Con “Eco-guide escursioni naturalistiche” che ha come missione il condurre alla scoperta dei tesori, della natura e del sapiente e antico rapporto tra l'uomo e la nostra fantastica terra, sono in programma quattro eventi di escursioni e laboratori didattivi dedicati soprattutto ai bambini e che si terranno in questi ultimi...

lunedì, 16 aprile 2018, 09:41

Tra i bilanci positivi della magica serata di "Lucca Effetto Cinema Notte" di sabato scorso, vuole prendere spazio anche la zona di Corso Garibaldi, caldamente animata dai vari esercizi commerciali che appunto sabato sera sono stati invasi dalla fiumana di giovani e meno giovani che hanno sancito l'inizio di quella...