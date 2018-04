Cronaca



Cadono tegole in Fillungo

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:29

di gabriele muratori

Tragedia evitata nel primo pomeriggio di oggi in via Fillungo, nei pressi del civico 120, dove sono piovuti, abbattendosi al suolo, alcuni prezzi di tegole della copertura di un palazzo. Immediata la telefonata ai vigili del fuoco che sono intervenuti con un automezzo ordinario e l'autoscala per accedere al tetto e mettere in sicurezza il manto da altri eventuali cedimenti. Forse colpa del vento, forse un distacco da qualche elemento verticale, o chissà. "Fortunatamente non sono piombati in testa a nessuno" - hanno recitato comunemente alcuni esercenti nei pressi del punto colpito - "purtroppo non si tratta di episodi rari, ed ogni tanto accadono". Intervenuti anche polizia municipale e servizio reperibilità del comune di Lucca per transennare la strada ed effettuare le varie verifiche. Terminato l'intervento di controllo e messa in sicurezza, il tratto è stato riaperto al traffico.