Carmignani condannato a due anni e quattro mesi di reclusione

lunedì, 16 aprile 2018, 12:44

Con “Eco-guide escursioni naturalistiche” che ha come missione il condurre alla scoperta dei tesori, della natura e del sapiente e antico rapporto tra l'uomo e la nostra fantastica terra, sono in programma quattro eventi di escursioni e laboratori didattivi dedicati soprattutto ai bambini e che si terranno in questi ultimi...

lunedì, 16 aprile 2018, 09:41

Tra i bilanci positivi della magica serata di "Lucca Effetto Cinema Notte" di sabato scorso, vuole prendere spazio anche la zona di Corso Garibaldi, caldamente animata dai vari esercizi commerciali che appunto sabato sera sono stati invasi dalla fiumana di giovani e meno giovani che hanno sancito l'inizio di quella...

domenica, 15 aprile 2018, 20:01

Il sindaco Alessandro Tambellini ha evidenziato che l'intitolazione della sala a Vania Vannucchi, oltre ad essere un semplice segno della vicinanza e dell'affetto del comune ai familiari della vittima, è un modo per ricordarla e per far sì che le persone, quando si troveranno in quel luogo, pensino a lei...

domenica, 15 aprile 2018, 18:41

L'undicesima edizione dell'evento, la prima al Polo Fiere di Lucca, gestito da Lucca Crea (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games), ha portato in città il più grande festival d’Europa ed è stata una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione

domenica, 15 aprile 2018, 17:10

La Cgil della Camera del Lavoro di Lucca, ricorda che il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici è sempre stato in prima fila nella lotta per la pace, il disarmo e la convivenza pacifica dei popoli e degli Stati

sabato, 14 aprile 2018, 20:08

Auto in fiamme nel cuore della notte, in pieno centro storico. È successo in un parcheggio in via dei Bacchettoni, nei pressi dell'incrocio con via Brunero Paoli