Celebrato a Lucca il 73° Anniversario della Liberazione

mercoledì, 25 aprile 2018, 14:25

di eliseo biancalana

"Sognavamo un'Italia democratica e libera dal fascismo" ha detto il presidente provinciale onorario dell'Anpi, Carlo Serio, ricordando l'impegno della Resistenza per la liberazione. Si sono svolte anche a Lucca le celebrazioni per il settantatreesimo anniversario della liberazione d'Italia, che ricorda la fine dell'occupazione tedesca nel nord della penisola, al termine della seconda guerra mondiale. Il 25 aprile 1945, il CNLAI (Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia) proclamò infatti l'insurrezione generale in tutti i territori ancora controllati dalle forze nazifasciste.

Le celebrazioni sono partite da piazza XX Settembre, dove è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti. Dopo la santa messa, che è stata celebrata nella chiesa di San Pietro Somaldi, i festeggiamenti sono proseguiti in piazza San Francesco, dove è stato allestito un palco per tutte le autorità presenti. Schierati di fronte al palco, erano presenti il corpo musicale "Giacomo Puccini" di Nozzano Castello e una compagnia di formazione interforze articolata su due plotoni: il primo composto da elementi della marina militare, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza; il secondo con componenti del corpo militare e delle infermiere volontarie della Croce Rossa, della polizia di stato, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, della polizia provinciale e di quella municipale. Hanno poi sfilato sulla piazza le insegne delle associazioni combattentistiche, patriottiche e d'arma e i gonfaloni dei comuni di Castelnuovo Garfagnana (decorato di medaglia d'oro al merito civile per i sedici comuni della Garfagnana), del comune di Seravezza (medaglia d'argento al merito civile), e poi quelli di Lucca e degli altri comuni della provincia. Al gonfalone del comune di Stazzema (decorato di medaglia d'oro al valor militare per i sette comuni della Versilia) sono stati resi gli onori dallo schieramento, che è stato poi passato in rassegna dal prefetto Maria Laura Simonetti e dal comandante provinciale dell'arma, colonnello Giuseppe Arcidiacono. Si è poi svolto il rito dell'alzabandiera, e nella piazza è risuonato l'Inno di Mameli.

Dopo il saluto del presidente provinciale onorario dell'Anpi, i bambini della scuola primaria di Santa Maria a Colle, accompagnati dalla maestra Giulia Cortopassi, hanno letto la poesia "Avevo una scatola di colori" della poetessa israeliana Tali Sorek, seguiti da due studenti del polo tecnologico scientifico professionale Fermi-Giorgi che hanno invece pronunciato una riflessione sul 25 aprile. Sono poi intervenuti il sindaco Alessandro Tambellini e il vicepresidente della provincia Maurizio Verona. Al presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, professor Paolo Pezzino, è toccato il compito di inquadrare storicamente la giornata, ricordando il carattere violento del regime fascista e come la resistenza non sia stata solo quella dei partigiani, ma anche quella dei soldati italiani internati dopo l'8 settembre e quella diffusa dei civili. Nel complesso, dai diversi interventi è arrivato l'invito a vivere ancora oggi i valori che animarono il 25 aprile e la successiva costruzione della Repubblica.

Le celebrazioni si sono concluse con la deposizione di una corona d'alloro sotto la targa commemorativa del decennale della Liberazione posta all'ingresso della Pia Casa, in via Santa Chiara.