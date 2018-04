Cronaca



Commosso addio ad Attila

giovedì, 12 aprile 2018, 18:15

di gabriele muratori

Erano in tanti al suo funerale. Amici, conoscenti, persone che spesso lo aiutavano con piccoli favori, persino altri come lui che vivono per strada, tutti che lo hanno voluto accompagnare nell'ultimo saluto per il suo ultimo viaggio. Attila è morto nella povertà materiale e nella solitudine, ma comunque nella ricchezza di tante persone che comunque gli hanno voluto bene e che oggi hanno affollato la chiesa di San Concordio in Contrada, restando incantati dagli emozionanti discorsi lanciati dall'altare dai volontari della Caritas, della Croce Rossa e della Comunità di Sant'Egidio i quali hanno voluto raccontare il rapporto con un amico che ora non è più con loro. "Una persona molto particolare, ma di gran cuore" - questo il consenso unanime di tutti i conoscenti. Tanti gli aneddoti raccontati e rivissuti, citati al microfono. Alcuni con commosso dispiacere, altri con affabile simpatia, e tutti radunati in un'attenta riflessione, verso una situazione di degrado, spesso ombrata dall'indifferenza, che ha abitato a pochi passi dalle nostre case. Raccolta nel dolore anche la sorella di Attila presente al funerale, giunta dall'Ungheria, da un paesino al confine con la Romania, e di cui appunto Attila era originario. Nella chiesa di San Concordio in Contrada, il parroco Don Luca, ha celebrato il suo funerale lasciando spazio appunto al suo ricordo, anche in assenza della salma, ancora deposta presso l'obitorio, in attesa di essere poi trasferita preso il cimitero urbano di Lucca.