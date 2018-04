Cronaca



Coppia di zingari denunciata per ricettazione

sabato, 14 aprile 2018, 13:30

Stamattina, gli uomini della questura hanno fermato e denunciato per ricettazione una coppia di rom. Un agente li ha notati mentre attendevano, con un certo nervosismo, l'apertura di un compro oro.

I poliziotti hanno atteso che entrassero per coglierli nella flagranza del reato. Ed infatti li hanno sorpresi mentre provavano a vendere alcuni monili di dubbia provenienza. Purtroppo tra le persone contattate che hanno subito furti di recente, gli agenti non hanno, al momento, trovato i legittimi proprietari dei preziosi. In attesa di approfondimenti, i due sono stati denunciati per ricettazione.

Gli oggetti in oro sequestrati sono custoditi presso gli uffici della questura. Coloro che li riconoscessero come propri, sono invitati a provarne la provenienza e contattare la questura. Tra i preziosi una fede nuziale con data 28.9.1964