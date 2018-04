Cronaca



Cub Trasporti: “Le promesse renziane di Zavanella, accanimento terapeutico sui bus”

venerdì, 20 aprile 2018, 17:04

Il Cub Trasporti Tpl Lucca prosegue nella sua disanima sulla situazione attuale del trasporto pubblico. “La quotidiana follia dei mezzi pubblici, causa di una gestione sbagliata sin dall'inizio, e una situazione voluta dalla politica. Un incubo, la realtà. La triste realtà quotidiana che pagano gli utenti e pagati dai contribuenti, il fallimento della politica che segue solo i tagli dei servizi e della selvaggia e finta privatizzazione cancellando un referendum del 2011 sulla privatizzazione Un servizio che gli utenti pagano a caro prezzo e non ricevono i servizi . Questo è la triste realtà del TPL. Ctt nord della One scarl le immense scatole vuote dove non vi è nessun controllo pubblico, né sui servizi né sugli stipendi degli amministratori”.“Caro dottor Zavanella lei continua a fare come Renzi sostenendo che nel nuovo contratto i lavoratori saranno tutelati e crede seriamente che i lavoratori lo accetteranno? crede davvero che i lavoratori siano ancora disposti a sentire le renziate? Il contratto di cui lei parla sulla stampa non tutela i lavoratori creando un ulteriore divario di trattamenti tra lavoratori sono definiti “vecchi” chi assunti a tempo determinato precedentemente al 31 dicembre 2015 (guarda caso soprattutto i sindacalisti) sono definiti giovani i dipendenti assunti fra il 1 gennaio 2016 ed il 30 giugno 2018 (job acts), sono definiti nuovi i dipendenti assunti successivamente al 30 giugno 2018: Sono le tutele e i diritti signor Zavanella? I buoni pasto che per legge possono essere erogati esentasse a 7€ li date a 5.16 e solo se si finisce di lavorare su turni che cominciano prima delle 12:30 e che terminano oltre le 14:30 oppure su turni che iniziano prima delle 19:00 e che terminano oltre le 21? Sono tutele?”.

“Sono tutele che imponete indicatore di malattia sui diritti quali donazione sangue, 104, infortunio, malattia per cui se i lavoratori si ammalano vanno ad 1 euro? E parliamo della legge 81/2000 che arla di pari opportunità che non ci sono visto che accordo lo si voglia imporre solo ai lavoratori ex clap ex atl e x cpt che non avevano indicatore di malattia come non hanno ora atn. Ma la ctt nord è o non è una azienda unica? come può essere che in una azienda unica abbiamo differenti contratti e differenti trattamenti economici nonostante sulle buste paga risulti scritto ctt nord ? Caro Zavanella sa che esiste la medicina del lavoro al quale i lavoratori si recheranno per far imporre le pari opportunità per la tutela della salute visto lo stress cui sono sottoposti i lavoratori tutti i giorni sul posto di lavoro Discriminazioni sul lavoro che riguarda uomini e donne (legge n.903/77, legge n.125/91 art.4, come modificato dall’art.1, lett.a) e b) d.lgs. n.145/2005): Quindi se ATN è in ctt nord come possono esserci trattamenti diversi?”.

“La cronaca vera dei fatti, caro dottor Zavanella , non sono le Renziate scritte sui giornali che va tutto bene e i lavoratori sono felici del contratto che non tutela , la realtà è un'altra e sotto gli occhi di tutti i cittadini oltre ai lavoratori , alla sede Cub sede legale ad oggi sono giunte 300 email richieste di class action per ritardi soppressioni e sporcizia sui bus come quella della signora B G residente a Lucca che sulla linea di Cerasomma oggi è arrivata tardi perché autobus (di 20 anni) si è rotto e che il nipote corso a prenderla ha poi fatto le foto e ci ha inviato , vediamo come un accanimento terapeutico di malati terminali questi bus arrivati alla frutta . E come in un'altra email ci viene segnalato e documentato da un pendolare (sono un pendolare volevo segnalare che in Toscana nella provincia di Lucca si ha una situazione insostenibile con il trasporto. L'azienda che ha in gestione il TPL su gomma in tutta la provincia é Vaibus e da quando è entrata a far parte di CTT Nord( dal 2012 x volontà del comune di Lucca e le altre istituzioni in seguito a bilanci negativi), la situazione sta peggiorando di giorno in giorno perché la manutenzione è pari a zero provocano i seguenti disagi: Interruzione di pubblico servizio perché si saltano o si interrompono spesso le corse, i bus sono sporchissimi, rotti, ci piove dentro e pericolosi, avvolte prendono addirittura fuoco su i bus le obliteratrici spesso hanno data e orario sbagliato( come 23/2/1991) e di conseguenza sballano la validità dei biglietti specialmente quelli urbani che valgono 60 min. Si riscontrano difficoltà a reperire i biglietti perché le rivendite non hanno a disposizione tutti i tipi di biglietti (urbano, extraurbano) e bordo non sempre si può fare il biglietto perché il conducente o gli ha finiti o non può fare il resto o semplicemente non gli vende perché l'azienda non retribuisce più per questo tipo di servizio.. con i costi degli abbonamenti cui sono già,previsti nuovi aumenti già da agosto , e che altri utenti che fanno linea Piaggione Lucca ci segnalano che gli autisti si sono portano dietro la carta per pulire i vetri anteriori perché li sbrinatori non funzionavano mentre si appannavano, e che gli Avm sistema di geolocalizzazione del bus, che permette al conducente di avere gli orari della linea, di chiamare i numeri di emergenza o contattare l'azienda e essa può vedere dove è il bus e contattarlo, questo sistema non funziona su 90%, e che dire dei bus che si fermano per la strada perché perdono gasolio , oppure si spengono senza rimettersi in moto e lasciando a piedi centinaia di studenti e pendolari . E ancora, cosa si può dire di un’altra utente che viene a Lucca per lavoro da Ponte a Moriano che ci scrive (E' sotto gli occhi di tutti il peggioramento che c'è stato, e ogni anno peggio del precedente. Non vi dico i reclami. Quest'anno ho iniziato a numerarli, reclamo n. 1 e coì via, sono arrivata a cinque. Nel quinto reclamo, molto esasperata ho minacciato di rivolgermi a striscia la notizia, a quel punto, oltre la risposta di vaibus anche la provincia con ben 3 mail dove si diceva di aver provveduto che da quel giorno in poi le cose sarebbero migliorate, di ricontattare se non fosse stato così. E miglioramenti non li vediamo”.

“Dalla nascita di CTT NORD ad oggi abbiamo assistito non ad un miglioramento del servizio pubblico ma solo ad avanzamenti NUOVE carriere, distribuzione di livelli e qualifiche che hanno fatto aumentare ulteriormente i costi aziendali, Adesso i costi di questa operazione assurda, vorrebbero farli pagare ai lavoratori e agli utenti con le promesse renziane e ancora con l’aiuto delle segreterie sindacali i quali unica loro preoccupazione è non perdere i propri privilegi”.