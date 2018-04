Dal Rotaract 2 mila euro all'ABIO Lucca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 aprile 2018, 14:53

Sabato la sottosezione di Viareggio ha sorpreso due automobilisti che guidavano dopo aver bevuto troppo. Il primo, di 38 anni e originario della provincia di Bergamo, domenica sera era alla guida di Golf sull’A/12 quando, all’altezza di Pietrasanta, ha urtato un’auto e non si è fermato.

lunedì, 30 aprile 2018, 12:37

I vertici di Lucca Crea sono stati sentiti oggi dalla commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, che ha voluto approfondire le misure messe in atto per garantire l'incolumità dei lavoratori in occasione dei grandi eventi

lunedì, 30 aprile 2018, 11:46

Oltre 150 persone hanno partecipato all’iniziativa benefica “Frati e drink”, che si è svolta a “Specialità da Piero”, presso Porta Santa Maria. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del progetto “Ti accompagniamo noi”, promosso dall’associazione Luccasenzabarriere onlus

lunedì, 30 aprile 2018, 11:33

Primo maggio, Festa del lavoro e dei lavoratori: ancora con più forza, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs regionali, a pochi giorni dalla Festa della Liberazione, tornano a dire "no" alle aperture commerciali per le festività: non hanno prodotto né occupazione aggiuntiva e di qualità, non hanno prodotto aumento dei...

lunedì, 30 aprile 2018, 11:12

Si tratta di Andrea Meucci e Francesca Nervo. I due sono stati rintracciati l'uno a Empoli e l'altra a Montopoli Val d’Arno (PI) e condannati in quanto ritenuti i mandanti di due rapine aggravate avvenute a marzo e a giugno del 2016 ai danni di una coppia di Capannori

domenica, 29 aprile 2018, 09:56

È arrivato questo sabato a Lucca il Palio realizzato da Paola Imposimato, consegnato nelle mani del presidente Paolo Gianni dell’Associazione Contrade San Paolino, che lo ha ufficialmente presentato al pubblico presso la sede di Porta San Pietro