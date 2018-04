Cronaca



Domani i funerali di Anna Maria Nieri

giovedì, 5 aprile 2018, 13:34

Domani (venerdì 6 aprile) alle 15,30, presso la Chiesa di San Vito, si terranno i funerali di Anna Maria Nieri. Nata e cresciuta in centro storico era molto conosciuta in quanto fin da ragazzina aveva curato la vendita dei giornali insieme al nonno in fondo a Via Fillungo angolo via dei Borghi. Trasferitasi poi a San Vito con il marito e le figlie dove vi ha ha vissuto fino a pochi mesi fa. Ancora oggi nonostante i suoi 92 anni ogni giorno si faceva acquistare il quotidiano , lo leggeva per intero e le piaceva poi commentare le varie notizie.



"Riposi in pace Anna - il messaggio di cordoglio -, ci mancherà e la porteremo per sempre nei nostri cuori".