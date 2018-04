Cronaca



È un nigeriano l'aggressore delle due donne in auto

giovedì, 19 aprile 2018, 12:39

di eliseo biancalana

La squadra mobile di Lucca ha denunciato a piede libero un cittadino nigeriano di 37 anni, in regola con il permesso di soggiorno, residente a Prato e attualmente senza lavoro, ritenuto dai poliziotti l'autore delle aggressioni a due donne avvenute nei quartieri di San Concordio e Sant'Anna. Nei confronti dell'uomo, che rifiuta ogni addebito, è stato emesso un foglio di via obbligatorio, con allontanamento da Lucca per tre anni. I risultati del lavoro d'indagine sono stati esposti, nella conferenza stampa che si è svolta alla questura di Lucca, dal questore Vito Montaruli e dai dirigenti Silvia Cascino (squadra mobile) e Fabio Scalise (volante).

"Nei giorni scorsi sono stati compiuti due gesti molto odiosi" ha esordito il questore. La prima aggressione si è verificata mercoledì 11 aprile a San Concordio, la seconda lunedì 16 a Sant'Anna. Entrambi i casi sono avvenuti di mattina e hanno visto due donne aggredite mentre erano nelle loro vetture. Nel primo caso, la vittima ha rimediato una frattura allo zigomo, mentre nella seconda circostanza, la donna ha avuto la prontezza di alzare il finestrino dell'auto evitando il peggio. Il questore ha affermato che per la soluzione dei due casi sono state impiegate tutte le risorse disponibili: squadra mobile, volante, scientifica e immigrazione.

"Sono state indagini condotte alla vecchia maniera" ha spiegato Cascino, basate su notizie reperite dalla rete di informatori della polizia e da indagini "porta a porta" per raccogliere indizi e testimonianze. "Un cittadino extracomunitario ha dato un prezioso contributo avendo assistito alla prima aggressione" ha aggiunto la dirigente. Ben presto è stato chiaro che l'aggressore doveva provenire da fuori Lucca, e che probabilmente doveva trattarsi di un pendolare, dato che le aggressioni sono avvenute tutte di mattina. Una segnalazione della polizia ferroviaria e la collaborazione della polizia pratese hanno portato la questura a identificare quello che ritiene essere l'aggressore delle due donne. Il presunto responsabile sarebbe stato poi riconosciuto dalle vittime e dal testimone, e la sua presenza sul territorio di Lucca nel giorno dell'aggressione a San Concordio è stata riscontrata da alcuni video girati da un circuito di sorveglianza. L'uomo avrebbe però giustificato la sua presenza nel capoluogo con motivi personali che però, almeno al momento, non hanno trovato riscontro nel lavoro della polizia. Le indagini comunque vanno avanti per individuare il possibile movente. Non si hanno notizie di aggressioni simili in Toscana, né ci sarebbero motivi per ritenere che l'uomo ritenuto responsabile dalla polizia soffra di problemi psichici.

Il questore ha colto l'occasione per lanciare un appello a denunciare subito le aggressioni subite. "Mi rendo conto del trauma – ha detto Montaruli – ma la segnalazione a distanza di ore è purtroppo poco utile". Il consiglio è quindi quello di chiamare subito il 113 e solo dopo, eventualmente, scrivere del fatto su Facebook.