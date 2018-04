Cronaca



"Elettrodotto? No, grazie": assemblea pubblica a Nozzano

giovedì, 5 aprile 2018, 21:02

Convocata per venerdì 11 aprile alle 21, dagli abitanti di Nozzano, un'assemblea pubblica presso l’impianto sportivo polivalente alla quale sono stati invitati anche rappresentanti delle amministrazioni comunali di Lucca e Vecchiano.

"Stamani - si legge in un comunicato firmato da Pier Luigi Ferrenti e altri abitanti di Nozzano - sulle pagine locali de “Il Tirreno”, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Terna, arriva l'ok all'elettrodotto light”, nel quale sostanzialmente si afferma che il Ministero dell'Ambiente ha deciso quale sarà la soluzione scelta tra le quattro a suo tempo presentate da Terna per l'adeguamento del tracciato dell'elettrodotto che interessa anche il territorio dell’Oltreserchio".

"La soluzione immaginata - commenta - è devastante per il paese di Nozzano e aggrava i problemi degli abitanti di Maggiano e dei paesi limitrofi dove i tralicci già ci sono. I tralicci attuali, si dice infatti, non verranno demoliti, e sarà realizzata a Filettole, in comune di Vecchiano, a ridosso del confine con Nozzano, una centrale di trasformazione della superficie di 12.800 mq, (quasi due campi da calcio) dalla quale partiranno i raccordi per raggiungere le linee ad alta tensione".

"Eravamo stati purtroppo facili profeti - dichiara - quando, nel novembre 2016, in un'assemblea tenuta a Nozzano, denunciammo le manovre di potenti e famosi proprietari di ville situate nei dintorni per spostare a casa nostra tralicci e problemi. E fummo accusati di essere ingenerosi nei confronti di chi tanto aveva fatto per non far realizzare l'elettrodotto. A leggere l'articolo, pare purtroppo che avessimo ragione. Dopo quell'assemblea, i combattivi comitati che intorno a tali signori (e signore) si radunano, non si sono più fatti né vedere né sentire: oggi capiamo perché!!!"

"Al contrario di loro - conclude -, noi non vogliamo vendere fumo: non sappiamo se la nostra opposizione alla scelta del Ministero avrà successo: ma è una battaglia che andrà fatta, con decisione, coerenza e costanza. Abbiamo invitato all'assemblea rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Lucca e Vecchiano; analogo invito inviamo a tutti i consiglieri dei due comuni. Siamo certi che la loro posizione sarà analoga a quella del passato, e ribadiranno la loro contrarietà al progetto. Ne abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno del sostegno dei consiglieri regionali e dei parlamentari lucchesi, che invitiamo a partecipare all'assemblea. Come abbiamo bisogno, soprattutto, del sostegno di tutta la popolazione dell'Oltreserchio".