Festa della polizia il 10 aprile, programma delle celebrazioni

sabato, 7 aprile 2018, 13:24

Il 10 aprile, alle 9.30, a Lucca, nell'eccezionale contesto della Cappella Guinigi, all'interno del complesso di San Francesco presso la sede dell'IMT, la polizia celebrerà il 166esimo anniversario della sua fondazione.

Anche per quest'anno "Esserci sempre" resta il filo conduttore delle celebrazioni, come indicato dal capo della polizia prefetto Franco Gabrielli, per esaltare il senso di responsabilità, la passione e la dedizione delle donne e degli uomini della polizia che costantemente, con impegno, determinazione e capacità di adeguarsi ai cambiamenti sociali, mettono in sicurezza i cittadini, garantendo il loro diritto alle libertà fondamentali.

Le celebrazioni cominceranno alle 8,30, all'interno della questura, dove si svolgerà, in forma riservata, la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti della polizia.

Alle ore 9,30 seguirà la cerimonia ufficiale nella Cappella Guinigi ove sarà data lettura dei risultati conseguiti nell'ultimo anno nei molteplici settori operativi della questura di Lucca.

Sarà in particolare illustrata l'attività effettuata per garantire l'ordine pubblico in occasione dei grandi eventi di livello internazionale (G7, Rolling Stones, Lucca Comics), oltre alle numerosi operazioni di polizia giudiziaria svolte da vari uffici della Questura per il contrasto ai reati contro il patrimonio, al traffico di sostanze stupefacenti, alla violenza di genere e all'eversione dell'ordine democratico.

Saranno infine consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto in operazioni di servizio.

Presenti anche il prefetto di Lucca e le massime autorità religiose, civili e militari della provincia.

L'invito a partecipare da parte del questore è rivolto a tutta la cittadinanza.